Konya, Afyonkarahisar, Aksaray ve Karaman'da Kadir Gecesi idrak edildi

Afyonkarahisar'da vatandaşlar Selçuklu Camisi gibi büyük ve tarihi camilere gitti.

Aksaray'da da vatandaşlar Ulu Cami ve Somuncubaba Külliyesi gibi büyük ve tarihi camilere akın etti.

Meydanda saf tutan Müslümanlar, yatsı ve teravih namazının ardından dua etti.

Konya, Afyonkarahisar, Aksaray ve Karaman'da Kadir Gecesi dolayısıyla camilerde program düzenlendi.

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