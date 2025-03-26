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        Konya, Afyonkarahisar, Aksaray ve Karaman'da Kadir Gecesi idrak edildi

        Konya, Afyonkarahisar, Aksaray ve Karaman'da Kadir Gecesi dolayısıyla camilerde program düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2025 - 22:22 Güncelleme: 26.03.2025 - 22:34
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        Konya, Afyonkarahisar, Aksaray ve Karaman'da Kadir Gecesi idrak edildi
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        Konya, Afyonkarahisar, Aksaray ve Karaman'da Kadir Gecesi dolayısıyla camilerde program düzenlendi.

        Konya'da vatandaşlar yatsı ezanının okunmasıyla Mevlana Meydanı'ndaki Sultan Selim Camisi ile önündeki Mevlana Meydanı'nı doldurdu.

        Meydanda saf tutan Müslümanlar, yatsı ve teravih namazının ardından dua etti.

        Camiden çıkan vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

        - Aksaray

        Aksaray'da da vatandaşlar Ulu Cami ve Somuncubaba Külliyesi gibi büyük ve tarihi camilere akın etti.

        Yatsı ezanından sonra camileri dolduran vatandaşlar, Kur'an-ı Kerim okuyup dua etti.

        Yoğunluktan dolayı cami içerisinde yer bulmakta güçlük çekenler, avlulara serdiği seccadelerde namaz kıldı.

        - Afyonkarahisar

        Afyonkarahisar'da vatandaşlar Selçuklu Camisi gibi büyük ve tarihi camilere gitti.

        Yatsı ezanından sonra camileri dolduran vatandaşlar, Kur'an-ı Kerim okuyup dua etti. Camide yer bulmakta güçlük çeken vatandaşlar, avlulara serdiği seccadelerde namaz kıldı.

        Camiden çıkanlara çeşitli ikramlar verildi.

        - Karaman

        Karaman'da vatandaşlar Kadir Gecesi'ni dualarla idrak etti.

        Yeşil Camisi'ndeki programda, Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi. Cami çıkışında görevliler tarafından vatandaşlara ikramda bulunuldu.

        Galeri
        Galeri

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