Konya, Afyonkarahisar, Aksaray ve Karaman'da Kadir Gecesi idrak edildi
Konya, Afyonkarahisar, Aksaray ve Karaman'da Kadir Gecesi dolayısıyla camilerde program düzenlendi.
Konya, Afyonkarahisar, Aksaray ve Karaman'da Kadir Gecesi dolayısıyla camilerde program düzenlendi.
Konya'da vatandaşlar yatsı ezanının okunmasıyla Mevlana Meydanı'ndaki Sultan Selim Camisi ile önündeki Mevlana Meydanı'nı doldurdu.
Meydanda saf tutan Müslümanlar, yatsı ve teravih namazının ardından dua etti.
Camiden çıkan vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.
- Aksaray
Aksaray'da da vatandaşlar Ulu Cami ve Somuncubaba Külliyesi gibi büyük ve tarihi camilere akın etti.
Yatsı ezanından sonra camileri dolduran vatandaşlar, Kur'an-ı Kerim okuyup dua etti.
Yoğunluktan dolayı cami içerisinde yer bulmakta güçlük çekenler, avlulara serdiği seccadelerde namaz kıldı.
- Afyonkarahisar
Afyonkarahisar'da vatandaşlar Selçuklu Camisi gibi büyük ve tarihi camilere gitti.
Yatsı ezanından sonra camileri dolduran vatandaşlar, Kur'an-ı Kerim okuyup dua etti. Camide yer bulmakta güçlük çeken vatandaşlar, avlulara serdiği seccadelerde namaz kıldı.
Camiden çıkanlara çeşitli ikramlar verildi.
- Karaman
Karaman'da vatandaşlar Kadir Gecesi'ni dualarla idrak etti.
Yeşil Camisi'ndeki programda, Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi. Cami çıkışında görevliler tarafından vatandaşlara ikramda bulunuldu.
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