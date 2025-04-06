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        GÜNCELLEME - Konya'da husumetlisini av tüfeğiyle öldüren site görevlisi tutuklandı

        Konya'nın Selçuklu ilçesinde husumetlisini av tüfeğiyle vurarak öldüren site görevlisi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.04.2025 - 16:42 Güncelleme: 06.04.2025 - 16:42
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        GÜNCELLEME - Konya'da husumetlisini av tüfeğiyle öldüren site görevlisi tutuklandı
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        Konya'nın Selçuklu ilçesinde husumetlisini av tüfeğiyle vurarak öldüren site görevlisi tutuklandı.

        Alınan bilgiye göre, Selçuk Mahallesi Kargı Sokak'taki bir sitenin görevlisi G.Y. (48), husumetli olduğu site sakini Vehbi Emre Alıcıoğlugil'e (44) av tüfeğiyle ateş etti.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Alıcıoğlugil'in hayatını kaybettiği belirlendi.

        Şüpheli G.Y, olayda kullandığı tüfekle polis ekiplerine teslim oldu.

        G.Y, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Şüpheli G.Y. ifadesinde, maktul Alıcıoğlugil'in uzun süredir kendisine hakaret ettiğini, olay günü de telefonla arayarak tehditler savurduğunu öne sürdü. G.Y, bunun üzerine sinirlerine hakim olamayarak evinden ruhsatlı tüfeğini alıp otoparka indiğini ve aracıyla gelen Alıcıoğlugil’e aracından indiği sırada ateş ettiğini beyan etti.

        Olay yerinde hayatını kaybeden Alıcıoğlugil’in ise daha önce "taksirle yaralama" ve "güveni kötüye kullanma" suçlarından kaydı bulunduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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