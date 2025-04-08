Konya'da park halindeki araca çarpan kamyonetin sürücüsü öldü
Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
Ord. Prof. Dr. Sadi Irmak Caddesi'nde, Mustafa Alp idaresindeki 42 AAJ 495 plakalı kamyonet, yol kenarında park halinde bulunan kamyonete çarptı.
Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Sıkıştığı araçtan ekiplerce çıkarılarak Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılan sürücü Alp, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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