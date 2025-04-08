Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Konya'da park halindeki araca çarpan kamyonetin sürücüsü öldü

        Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2025 - 18:29 Güncelleme: 08.04.2025 - 18:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Konya'da park halindeki araca çarpan kamyonetin sürücüsü öldü
        ABONE OL

        Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

        Ord. Prof. Dr. Sadi Irmak Caddesi'nde, Mustafa Alp idaresindeki 42 AAJ 495 plakalı kamyonet, yol kenarında park halinde bulunan kamyonete çarptı.

        Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sıkıştığı araçtan ekiplerce çıkarılarak Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılan sürücü Alp, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ümit Özdağ hakkında iddianame hazırlandı
        Ümit Özdağ hakkında iddianame hazırlandı
        819 kişi hakkında kamu davası açıldı
        819 kişi hakkında kamu davası açıldı
        Rıdvan Dilmen: Şampiyonluk şansı yüzde 60'a yüzde 40
        Rıdvan Dilmen: Şampiyonluk şansı yüzde 60'a yüzde 40
        Herkes kaybetti, sadece yaşlı kurt kazandı
        Herkes kaybetti, sadece yaşlı kurt kazandı
        PFDK, Barış Alper ve Kerem'in cezasını açıkladı!
        PFDK, Barış Alper ve Kerem'in cezasını açıkladı!
        Trump'tan Çin'e yeni tarife mesajı
        Trump'tan Çin'e yeni tarife mesajı
        8 Nisan 2025: Bugün ne oldu?
        8 Nisan 2025: Bugün ne oldu?
        Hamile kadını ve bir kişiyi katletmişlerdi... Yerlikaya'dan açıklama!
        Hamile kadını ve bir kişiyi katletmişlerdi... Yerlikaya'dan açıklama!
        İsrail basını: Trump Netanyahu'yu küçük düşürdü
        İsrail basını: Trump Netanyahu'yu küçük düşürdü
        Kırmızı ışıkta kuryenin ölümüne neden olan sürücü tahliye edildi!
        Kırmızı ışıkta kuryenin ölümüne neden olan sürücü tahliye edildi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Kadın öğretmenin erkek öğrencilere cinsel taciz davasında şaşırtan savunma!
        Kadın öğretmenin erkek öğrencilere cinsel taciz davasında şaşırtan savunma!
        Musk'ın Trump ile 'doğrudan' iletişime geçmeye çalıştığı iddiası
        Musk'ın Trump ile 'doğrudan' iletişime geçmeye çalıştığı iddiası
        Devlerin kasasından servet çıkacak!
        Devlerin kasasından servet çıkacak!
        İGDAŞ Genel Müdürü istifa etti
        İGDAŞ Genel Müdürü istifa etti
        Arda Güler'e dev kanca!
        Arda Güler'e dev kanca!
        Zarar 1.5 milyar lira
        Zarar 1.5 milyar lira
        Türkiye'de ikamet izniyle yaşayanların sayısı açıklandı!
        Türkiye'de ikamet izniyle yaşayanların sayısı açıklandı!
        Jurrasic Park gerçek mi oluyor? Nesli tükenen Ulu Kurt geri döndü!
        Jurrasic Park gerçek mi oluyor? Nesli tükenen Ulu Kurt geri döndü!
        Sokak yemeği kültürü nasıl ortaya çıktı?
        Sokak yemeği kültürü nasıl ortaya çıktı?

        Benzer Haberler

        Park halindeki araca çarpan kamyonetin sürücüsü öldü
        Park halindeki araca çarpan kamyonetin sürücüsü öldü
        Konya'dan kısa kısa
        Konya'dan kısa kısa
        Bakan Yumaklı: Üreticilerimizin ve sektör paydaşlarının yanındayız
        Bakan Yumaklı: Üreticilerimizin ve sektör paydaşlarının yanındayız
        Bakan Yumaklı, Konya Tarım Fuarı'nın açılışında konuştu:
        Bakan Yumaklı, Konya Tarım Fuarı'nın açılışında konuştu:
        Konya'da "dur" ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü ve araç sahibine 61 bin 2...
        Konya'da "dur" ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü ve araç sahibine 61 bin 2...
        Konya'da başarılı sporcular ödüllendirildi
        Konya'da başarılı sporcular ödüllendirildi