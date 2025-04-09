Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Konya Emniyet Müdürü Yüksek'ten Polis Haftası mesajı

        Konya Emniyet Müdürü Maksut Yüksek, Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2025 - 14:17 Güncelleme: 09.04.2025 - 14:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Konya Emniyet Müdürü Yüksek'ten Polis Haftası mesajı
        ABONE OL

        Konya Emniyet Müdürü Maksut Yüksek, Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Yüksek, mesajında, milletin huzur ve güvenliğinin teminatı olan Türk Polis Teşkilatı'nın, köklü geçmişiyle her zaman halkın yanında olduğunu belirtti.

        Teşkilatın temel görevinin, vatandaşın can ve mal güvenliğini sağlamak, kamu düzenini korumak ve hukukun üstünlüğünü tesis etmek olduğuna değinen Yüksek, şunları kaydetti:

        "Bugün, kadim medeniyetimizin beşiği olan, Selçuklu'nun başkenti ve Mevlana'nın diyarı Konya'da görev yapmanın ayrıcalığını ve sorumluluğunu derinden hissediyoruz. Türk Polis Teşkilatımızın her bir mensubu, bu kadim şehirde görev yapmanın bilinciyle, vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğini sağlamak adına hiçbir fedakarlıktan kaçınmamaktadır. Bu anlamlı gün vesilesiyle bizler de Cumhuriyetimizin 2. yüzyılında, hukukun üstünlüğü ve adalet ilkeleriyle yolumuzu aydınlatan ecdadımıza, milletimizin huzur ve güvenliği için çalışmaya devam edeceğimize söz veriyoruz. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere, aziz vatanımız için can veren tüm şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle anıyor, teşkilatımızın tüm mensuplarına sağlıklı, huzurlu ve başarılı bir çalışma hayatı diliyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Çin'den ABD'ye bir misilleme daha
        Çin'den ABD'ye bir misilleme daha
        "Süreci birçok ülkeye kıyasla daha kolay atlatacağız"
        "Süreci birçok ülkeye kıyasla daha kolay atlatacağız"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Almanya'da 45 gün sonra koalisyon anlaşması
        Almanya'da 45 gün sonra koalisyon anlaşması
        Minguzzi davası yarın başlıyor! Avukat Rezan Epözdemir: Mücadelemiz en ağır cezayı aldırmak!
        Minguzzi davası yarın başlıyor! Avukat Rezan Epözdemir: Mücadelemiz en ağır cezayı aldırmak!
        Bakan Bayraktar'dan 'elektriğe zam' açıklaması
        Bakan Bayraktar'dan 'elektriğe zam' açıklaması
        Trump 'büyük sıfırlama' için ekonomiyi mi çökertiyor?
        Trump 'büyük sıfırlama' için ekonomiyi mi çökertiyor?
        Şampiyonluk için parola belirlendi!
        Şampiyonluk için parola belirlendi!
        Kızının boynunu kırdı! Bileğini kesip 'intihar' dedi!
        Kızının boynunu kırdı! Bileğini kesip 'intihar' dedi!
        Cimbom önde olduğu yarışlarda geçilmiyor!
        Cimbom önde olduğu yarışlarda geçilmiyor!
        'Başka bir gezegendeymiş' gibi! Türk fotoğrafçı görüntüledi
        'Başka bir gezegendeymiş' gibi! Türk fotoğrafçı görüntüledi
        Eşini ve çocuklarını uyandırmak istemedi... Bir doktorun trajik sonu!
        Eşini ve çocuklarını uyandırmak istemedi... Bir doktorun trajik sonu!
        Elektrik faturalarına 'devlet desteği' mesajı
        Elektrik faturalarına 'devlet desteği' mesajı
        Bir efsanenin sonu
        Bir efsanenin sonu
        İngiltere'de Osimhen fırtınası!
        İngiltere'de Osimhen fırtınası!
        Çin ekonomik nükleer opsiyonu uygular mı?
        Çin ekonomik nükleer opsiyonu uygular mı?
        "İlişkimiz olmadı"
        "İlişkimiz olmadı"
        Fed'den acil faiz indirimi gelir mi?
        Fed'den acil faiz indirimi gelir mi?
        250 binden fazla satıcı e-ihracatçı olacak
        250 binden fazla satıcı e-ihracatçı olacak
        "AB ile Gümrük Birliği anlaşmamız nedeniyle ABD ile masaya oturmamız gerekiyor"
        "AB ile Gümrük Birliği anlaşmamız nedeniyle ABD ile masaya oturmamız gerekiyor"

        Benzer Haberler

        Konya'da Polis Haftası dolayısıyla etkinlikler yapıldı
        Konya'da Polis Haftası dolayısıyla etkinlikler yapıldı
        Seydişehir'de "KOP Yem Bitkileri Mekanizasyon Projesi" protokolü imzalandı
        Seydişehir'de "KOP Yem Bitkileri Mekanizasyon Projesi" protokolü imzalandı
        Konya'da 30 bin örnek mantarla öğrencilere uygulamalı eğitim fırsatı sunulu...
        Konya'da 30 bin örnek mantarla öğrencilere uygulamalı eğitim fırsatı sunulu...
        Konya'da borç kavgası: 1 ölü
        Konya'da borç kavgası: 1 ölü
        Konya'da alacak verecek meselesinden çıkan kavgada 1 kişi öldü
        Konya'da alacak verecek meselesinden çıkan kavgada 1 kişi öldü
        Konya'da park halindeki araca çarpan kamyonetin sürücüsü öldü
        Konya'da park halindeki araca çarpan kamyonetin sürücüsü öldü