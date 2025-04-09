Konya Emniyet Müdürü Yüksek'ten Polis Haftası mesajı

Konya Emniyet Müdürü Maksut Yüksek, Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yüksek, mesajında, milletin huzur ve güvenliğinin teminatı olan Türk Polis Teşkilatı'nın, köklü geçmişiyle her zaman halkın yanında olduğunu belirtti.

Teşkilatın temel görevinin, vatandaşın can ve mal güvenliğini sağlamak, kamu düzenini korumak ve hukukun üstünlüğünü tesis etmek olduğuna değinen Yüksek, şunları kaydetti:

"Bugün, kadim medeniyetimizin beşiği olan, Selçuklu'nun başkenti ve Mevlana'nın diyarı Konya'da görev yapmanın ayrıcalığını ve sorumluluğunu derinden hissediyoruz. Türk Polis Teşkilatımızın her bir mensubu, bu kadim şehirde görev yapmanın bilinciyle, vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğini sağlamak adına hiçbir fedakarlıktan kaçınmamaktadır. Bu anlamlı gün vesilesiyle bizler de Cumhuriyetimizin 2. yüzyılında, hukukun üstünlüğü ve adalet ilkeleriyle yolumuzu aydınlatan ecdadımıza, milletimizin huzur ve güvenliği için çalışmaya devam edeceğimize söz veriyoruz. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere, aziz vatanımız için can veren tüm şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle anıyor, teşkilatımızın tüm mensuplarına sağlıklı, huzurlu ve başarılı bir çalışma hayatı diliyorum."