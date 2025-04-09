Karapınar'da anaokulu öğrencileri polisleri ziyaret etti

Karapınar TOBB Anaokulu öğrencileri, Polis Haftası dolayısıyla Karapınar İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti.

Öğretmenleri eşliğinde emniyet binasına gelen öğrenciler, polis memurları tarafından karşılandı. Ziyarette öğrencilere polislik mesleği tanıtıldı, araç ve ekipmanlar hakkında bilgi verildi.

TOBB Anaokulu Müdürü Muzaffer Gündüz, yaptığı açıklamada, çocukların erken yaşta güvenlik birimlerini tanımasının önemli olduğunu belirterek, "Polislerimizin toplumda üstlendiği rolü çocuklarımıza yerinde göstermek istedik. Bu tür ziyaretlerle öğrencilerimizin hem meslek tanıması hem de toplumla bütünleşmesi sağlanıyor." dedi.

Ziyaretin sonunda öğrencilere çeşitli hediyeler verildi, hatıra fotoğrafı çekildi.