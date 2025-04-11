Yunak'ta Türk Polis Teşkilatının 180. yılı çeşitli etkinliklerle kutlandı

Konya'nın Yunak ilçesinde Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümünde çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Program, Yunak Hükümet Konağı önünde bulunan Atatürk Anıtı'na İlçe Emniyet Amiri Numan Salatan tarafından çelenk sunumuyla başladı. Saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Törenin ardından Salatan ve beraberindeki polis memurları, Yunak Kaymakam Vekili İbrahim Pelit'i ziyaret etti. Ziyarette, polis teşkilatının çalışmaları ve ilçedeki güvenlik hizmetleri hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu.

Program kapsamında özel eğitim ve öğretim öğrencileri ile ilçe genelindeki çeşitli okullardan gelen öğrenciler, İlçe Emniyet Amirliğini ziyaret etti. Öğrencilere polislik mesleği, emniyet teşkilatının görev ve sorumlulukları hakkında bilgi verildi.