Hüyük'te kitap okuyanlar ödüllendirildi
Hüyük ilçesinde kitap okuyanlara ödül verildi.
Hüyük ilçesinde kitap okuyanlara ödül verildi.
Kütüphane Haftası etkinlikleri çerçevesinde, İlçe Halk Kütüphanesinden ilkokul, ortaokul, genç ve yetişkin kategorilerinde kitap okuyanlar belirlendi.
En çok kitap okuyanlar, ilçe protokolü tarafından ödüllendirildi.
İlçe Kaymakamı Muhammed Ebrar Evsen, programda, kendisinin de bir kitapsever olduğunu belirterek, bu anlamlı haftanın kitap okuma alışkanlığını teşvik etmesini, bilgiye ve öğrenmeye olan ilgiyi artırmasını ifade etti.
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