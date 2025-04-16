Konya'da eski eşini ve yardıma gelen çifti darbeden şüpheli evi ateşe verdi
Konya'nın Seydişehir ilçesinde eski eşini ve komşu çifti darbettikten sonra evi ateşe veren şüpheli, gözaltına alındı.
Konya’nın Seydişehir ilçesinde eski eşini ve komşu çifti darbettikten sonra evi ateşe veren şüpheli, gözaltına alındı.
İddiaya göre, R.A. (60), Pınarbaşı Mahallesi'nde yaşayan boşandığı karısı M.K'nin (57) evine camları kırarak girdi.
Bunun üzerine M.K, komşularından yardım istedi.
Şüpheli, eski eşi M.K. ile yardıma gelen komşuları M.K. ve eşi H.K'yi darbetti, evi ateşe verdi.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Yaralanan M.K. ile komşu çift, ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın, hasara neden oldu.
Gözaltına alınan şüpheli, emniyete götürüldü.
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