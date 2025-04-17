Konya Tarım Fuarı, uluslararası alanda rekor katılımla sektöre moral oldu

ABDULLAH DOĞAN - Konya Ticaret Odası (KTO) Başkanı Selçuk Öztürk, bu yıl 21'incisi düzenlenen Konya Tarım Fuarı'nın, 6-8 aydır iç pazarda ve ihracatta zorlanan tarım makineleri sektörüne ciddi bir moral kazandırdığını söyledi.

KTO TÜYAP Konya Uluslararası Fuar Merkezi'nde 8-12 Nisan'da düzenlenen 21. Tarım, Tarımsal Mekanizasyon ve Tarla Teknolojileri Fuarı (21. Konya Tarım Fuarı), Türkiye'nin en büyük sektörel buluşmalarının başında geliyor.

Her yıl ziyaretçi ve katılımcı firma sayısıyla büyüyen fuar yalnızca yurt içinden değil, yurt dışından gelen katılımcılarla küresel bir tarım zirvesine dönüştü.

Geçen yıl 96 ülke ve 81 ilden 241 bin 508 ziyaretçiyi ağırlayan fuar, bu yıl 251 bin ziyaretçi sayısı ile rekor kırdı.

Bugüne kadar her yıl mart ayında düzenlenen fuar, ramazan ayı nedeniyle nisana ertelendi. Çiftçilerin sezona başladığı bu ayda fuara ilginin az olması endişesine rağmen geçen haftanın yağışlı geçmesi organizasyonu olumlu etkiledi.

Etkinliğe, 14 ülkenin tarım bakanı ve bakan yardımcıları ile 30'a yakın ülkenin büyükelçi ve ticaret ataşesi seviyesinde temsilcileri katıldı. - "79 ülkeden ve Türkiye'nin 81 ilinden 251 bin ziyaretçi ağırlandı" KTO Başkanı Selçuk Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fuara katılan ziyaretçilerin büyük bölümünün satın alma ve işbirliği amacıyla Konya'ya geldiğini belirtti. Fuarın bu yıl ramazan ayı nedeniyle alışılmışın dışında olarak nisan ayında gerçekleştirildiğini belirten Öztürk, "Katılımcı firmalar açısından nisan ayı, tarım sezonunun başlaması nedeniyle başta tereddüt oluştursa da hava şartları lehimize oldu. Yağışlar nedeniyle tarlaya giremeyen çiftçiler fuara yöneldi. Hem sektör adına, hem Konya adına hem de ülkemiz adına çok başarılı bir fuar geçirdik." diye konuştu. Öztürk, fuara 20 ülkeden 436 firmanın katılım sağladığını aktaran Öztürk, şunları kaydetti:

"Toplamda 79 ülkeden ve Türkiye'nin 81 ilinden 251 bin ziyaretçi ağırlandı. Bu rekor sadece Türkiye çapında değil Avrupa genelinde de çok güçlü bir fuarı işaret ediyor. 14 ülke bakan ve bakan yardımcısı seviyesinde, yaklaşık 30 ülke ise büyükelçi ve ticaret ataşesi düzeyinde temsil edildi. Ayrıca yabancı ziyaretçiler ticaret amacıyla fuarda yer aldı. Tarım makineleri sektörü son 6-8 aydır hem iç pazarda hem de ihracatta zorlandı. Fuar, bu dönemde sektöre ciddi bir moral kazandırdı." - Traktör ve akıllı tarım makineleri öne çıktı Fuar süresince özellikle traktör ve akıllı tarım makinelerine olan ilginin dikkat çekici olduğunu ifade eden Öztürk, "Artık klasik traktörlerin ötesinde, çok modern, dijital sistemlerle donatılmış akıllı traktörler ve makineler sektöre sunuluyor. Görsel açıdan da güçlü olan bu ürünler, hem satın alma amaçlı hem de tanıtım açısından büyük ilgi gördü. TÜMOSAN başta olmak üzere birçok firma yeni nesil ürünlerini ilk kez Konya Tarım Fuarı'nda tanıttı. Bu da fuarın sektörel yeniliklerin vitrini haline geldiğini gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.