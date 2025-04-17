Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Konya Tarım Fuarı, uluslararası alanda rekor katılımla sektöre moral oldu

        ABDULLAH DOĞAN - Konya Ticaret Odası (KTO) Başkanı Selçuk Öztürk, bu yıl 21'incisi düzenlenen Konya Tarım Fuarı'nın, 6-8 aydır iç pazarda ve ihracatta zorlanan tarım makineleri sektörüne ciddi bir moral kazandırdığını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2025 - 12:21 Güncelleme: 17.04.2025 - 12:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Konya Tarım Fuarı, uluslararası alanda rekor katılımla sektöre moral oldu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ABDULLAH DOĞAN - Konya Ticaret Odası (KTO) Başkanı Selçuk Öztürk, bu yıl 21'incisi düzenlenen Konya Tarım Fuarı'nın, 6-8 aydır iç pazarda ve ihracatta zorlanan tarım makineleri sektörüne ciddi bir moral kazandırdığını söyledi.

        KTO TÜYAP Konya Uluslararası Fuar Merkezi'nde 8-12 Nisan'da düzenlenen 21. Tarım, Tarımsal Mekanizasyon ve Tarla Teknolojileri Fuarı (21. Konya Tarım Fuarı), Türkiye'nin en büyük sektörel buluşmalarının başında geliyor.

        Her yıl ziyaretçi ve katılımcı firma sayısıyla büyüyen fuar yalnızca yurt içinden değil, yurt dışından gelen katılımcılarla küresel bir tarım zirvesine dönüştü.

        Geçen yıl 96 ülke ve 81 ilden 241 bin 508 ziyaretçiyi ağırlayan fuar, bu yıl 251 bin ziyaretçi sayısı ile rekor kırdı.

        Bugüne kadar her yıl mart ayında düzenlenen fuar, ramazan ayı nedeniyle nisana ertelendi. Çiftçilerin sezona başladığı bu ayda fuara ilginin az olması endişesine rağmen geçen haftanın yağışlı geçmesi organizasyonu olumlu etkiledi.

        Etkinliğe, 14 ülkenin tarım bakanı ve bakan yardımcıları ile 30'a yakın ülkenin büyükelçi ve ticaret ataşesi seviyesinde temsilcileri katıldı.

        - "79 ülkeden ve Türkiye'nin 81 ilinden 251 bin ziyaretçi ağırlandı"

        KTO Başkanı Selçuk Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fuara katılan ziyaretçilerin büyük bölümünün satın alma ve işbirliği amacıyla Konya'ya geldiğini belirtti.

        Fuarın bu yıl ramazan ayı nedeniyle alışılmışın dışında olarak nisan ayında gerçekleştirildiğini belirten Öztürk, "Katılımcı firmalar açısından nisan ayı, tarım sezonunun başlaması nedeniyle başta tereddüt oluştursa da hava şartları lehimize oldu. Yağışlar nedeniyle tarlaya giremeyen çiftçiler fuara yöneldi. Hem sektör adına, hem Konya adına hem de ülkemiz adına çok başarılı bir fuar geçirdik." diye konuştu.

        Öztürk, fuara 20 ülkeden 436 firmanın katılım sağladığını aktaran Öztürk, şunları kaydetti:

        "Toplamda 79 ülkeden ve Türkiye'nin 81 ilinden 251 bin ziyaretçi ağırlandı. Bu rekor sadece Türkiye çapında değil Avrupa genelinde de çok güçlü bir fuarı işaret ediyor. 14 ülke bakan ve bakan yardımcısı seviyesinde, yaklaşık 30 ülke ise büyükelçi ve ticaret ataşesi düzeyinde temsil edildi. Ayrıca yabancı ziyaretçiler ticaret amacıyla fuarda yer aldı. Tarım makineleri sektörü son 6-8 aydır hem iç pazarda hem de ihracatta zorlandı. Fuar, bu dönemde sektöre ciddi bir moral kazandırdı."

        - Traktör ve akıllı tarım makineleri öne çıktı

        Fuar süresince özellikle traktör ve akıllı tarım makinelerine olan ilginin dikkat çekici olduğunu ifade eden Öztürk, "Artık klasik traktörlerin ötesinde, çok modern, dijital sistemlerle donatılmış akıllı traktörler ve makineler sektöre sunuluyor. Görsel açıdan da güçlü olan bu ürünler, hem satın alma amaçlı hem de tanıtım açısından büyük ilgi gördü. TÜMOSAN başta olmak üzere birçok firma yeni nesil ürünlerini ilk kez Konya Tarım Fuarı'nda tanıttı. Bu da fuarın sektörel yeniliklerin vitrini haline geldiğini gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

        Öztürk, fuar sonrasında katılımcı firmalarla yapılan anket ve görüşmelerde, ziyaretçi sayısı ve niteliğinin yanı sıra ticarete dönüş oranlarının da oldukça yüksek olduğunu sözlerine ekledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul Havalimanı'nda 3'lü pistten aynı anda uçuş
        İstanbul Havalimanı'nda 3'lü pistten aynı anda uçuş
        Sırrı Süreyya Önder'in yoğun bakımda tedavisi sürüyor!
        Sırrı Süreyya Önder'in yoğun bakımda tedavisi sürüyor!
        Önder'in kalp krizinden önceki görüntüsü
        Önder'in kalp krizinden önceki görüntüsü
        CHP kurultayı davası bugün görülüyor
        CHP kurultayı davası bugün görülüyor
        Galatasaray, Bodrum FK'yi konuk edecek!
        Galatasaray, Bodrum FK'yi konuk edecek!
        Beyoğlu'nda yürürken gelen ölüm!
        Beyoğlu'nda yürürken gelen ölüm!
        California Trump yönetimine dava açan ilk eyalet oldu
        California Trump yönetimine dava açan ilk eyalet oldu
        En etkili 100 kişi açıklandı
        En etkili 100 kişi açıklandı
        Arda Güler için dev takas iddiası!
        Arda Güler için dev takas iddiası!
        İklim kırbacı! Uzmanı açıkladı... Bu yaz hava nasıl olacak?
        İklim kırbacı! Uzmanı açıkladı... Bu yaz hava nasıl olacak?
        15 milyon doları kabul etmedi
        15 milyon doları kabul etmedi
        Sahte emeklilik belgesiyle lüks araç kaçakçılığı!
        Sahte emeklilik belgesiyle lüks araç kaçakçılığı!
        Ankara'da 525 torbacı yakalandı!
        Ankara'da 525 torbacı yakalandı!
        Tarifelerin ABD'ye günlük kazancı açıklandı
        Tarifelerin ABD'ye günlük kazancı açıklandı
        Önce baba sonra oğlu... 11 yıl sonra kahreden tesadüf!
        Önce baba sonra oğlu... 11 yıl sonra kahreden tesadüf!
        Eskiden yasal olan şimdi yasa dışı 5 şey!
        Eskiden yasal olan şimdi yasa dışı 5 şey!
        Konutta reel düşüş 14. ayında
        Konutta reel düşüş 14. ayında
        Gözler TCMB'nin faiz kararında
        Gözler TCMB'nin faiz kararında
        Suriye sahasında son durum
        Suriye sahasında son durum
        Galatasaray voleybolda vitesi artıracak!
        Galatasaray voleybolda vitesi artıracak!

        Benzer Haberler

        Seydişehir'de endoskopi ve kolonoskopi işlemleri başladı
        Seydişehir'de endoskopi ve kolonoskopi işlemleri başladı
        Konya Ovası'ndaki meyve bahçelerini don vurdu
        Konya Ovası'ndaki meyve bahçelerini don vurdu
        Yazar Nurullah Genç, Karapınar'da okurlarıyla buluştu
        Yazar Nurullah Genç, Karapınar'da okurlarıyla buluştu
        Konya'da yangın; 2 çocuk öldü, 4 kişi kurtarıldı (2)
        Konya'da yangın; 2 çocuk öldü, 4 kişi kurtarıldı (2)
        Park halindeki minibüste ölü bulundu
        Park halindeki minibüste ölü bulundu
        Konya'da yangın; 1'i bebek 2 çocuk öldü, 4 kişi kurtarıldı
        Konya'da yangın; 1'i bebek 2 çocuk öldü, 4 kişi kurtarıldı