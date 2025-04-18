Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Konya'da karbonmonoksit gazından etkilenen anne ve oğlu hastaneye kaldırıldı

        Konya'nın Seydişehir ilçesinde sobadan sızan gazdan etkilenen anne ve oğlu tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2025 - 09:45 Güncelleme: 18.04.2025 - 09:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Konya'da karbonmonoksit gazından etkilenen anne ve oğlu hastaneye kaldırıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Konya'nın Seydişehir ilçesinde sobadan sızan gazdan etkilenen anne ve oğlu tedavi altına alındı.

        Ulukapı Mahallesi 154251 Sokak'taki 2 katlı evde yaşayan Emine ile oğlu Üveys Göktaş, sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilendiklerini fark edince 112 Acil Sağlık ekiplerinden yardım istedi.

        Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Anne ve oğlu ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        17 yaşındaki sürücü öğrencilerin arasına daldı! Okul dönüşü ölüm!
        17 yaşındaki sürücü öğrencilerin arasına daldı! Okul dönüşü ölüm!
        Lüks çantalar gerçekten Çin'de mi üretiliyor?
        Lüks çantalar gerçekten Çin'de mi üretiliyor?
        Galatasaray'da hedef 6!
        Galatasaray'da hedef 6!
        Yaşlı kadını dövüp gasp ettiler! Zanlı çok yakını çıktı!
        Yaşlı kadını dövüp gasp ettiler! Zanlı çok yakını çıktı!
        Taşla sopayla birbirlerine girdiler! 'Aracıma çarptın' cinayeti!
        Taşla sopayla birbirlerine girdiler! 'Aracıma çarptın' cinayeti!
        Arkadaşını öldüren genç: Cinler musallat oldu!
        Arkadaşını öldüren genç: Cinler musallat oldu!
        Trump, Powell'ı gerçekten görevden alabilir mi?
        Trump, Powell'ı gerçekten görevden alabilir mi?
        Suudi Arabistan Schengen'den muaf mı tutulacak?
        Suudi Arabistan Schengen'den muaf mı tutulacak?
        Bilim dünyasının en büyük sırrı: Warmhole
        Bilim dünyasının en büyük sırrı: Warmhole
        Rusya'dan Almanya'ya "Taurus füzeleri" uyarısı
        Rusya'dan Almanya'ya "Taurus füzeleri" uyarısı
        İnsanlar neden tokalaşıyor?
        İnsanlar neden tokalaşıyor?
        Trump'ın Fed Başkan adayı Kevin Warsh mı?
        Trump'ın Fed Başkan adayı Kevin Warsh mı?
        Yağış yok, sıcaklıklar mevsim normali üzerinde
        Yağış yok, sıcaklıklar mevsim normali üzerinde
        Tekstil ve giyimde istihdam alarmı
        Tekstil ve giyimde istihdam alarmı
        İsrail'e Gazze'de soykırımla yargılandığı davada ek süre
        İsrail'e Gazze'de soykırımla yargılandığı davada ek süre
        Sırrı Süreyya Önder'in yoğun bakımda tedavisi sürüyor!
        Sırrı Süreyya Önder'in yoğun bakımda tedavisi sürüyor!
        Kentsel dönüşüm geldi, duvarları gitti
        Kentsel dönüşüm geldi, duvarları gitti
        Avrupa'ya transfer olan futbolcular ne yaptı?
        Avrupa'ya transfer olan futbolcular ne yaptı?
        15 kez bıçakladı!
        15 kez bıçakladı!
        Acı gününde arkadaşları yalnız bırakmadı
        Acı gününde arkadaşları yalnız bırakmadı

        Benzer Haberler

        Yaşı küçük sürücünün ortaokul öğrencilerine çarptığı kaza kamerada: 1 ölü,...
        Yaşı küçük sürücünün ortaokul öğrencilerine çarptığı kaza kamerada: 1 ölü,...
        Yaşı küçük sürücü ortaokul öğrencilerine çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
        Yaşı küçük sürücü ortaokul öğrencilerine çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
        Konya'da otomobilin çarptığı 2 çocuktan biri hayatını kaybetti, diğeri ağır...
        Konya'da otomobilin çarptığı 2 çocuktan biri hayatını kaybetti, diğeri ağır...
        Konya'da 1 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin yargılanan sanıklara hapi...
        Konya'da 1 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin yargılanan sanıklara hapi...
        Hacı adaylarına seminer
        Hacı adaylarına seminer
        Konya'da "Turizm Haftası" etkinlikleri başladı
        Konya'da "Turizm Haftası" etkinlikleri başladı