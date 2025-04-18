Sarayönü Kaymakamı Çakmak, geri dönüşüm sergisinin açılışını yaptı

Öğrencilerin geri dönüşüm malzemelerinden hazırladığı doğal ve yapay çevre teması, dünyanın katmanları, bitkinin gelişim süreci ve ülkede yetiştirilen ürünlerin üç boyutlu modelleri sergide yer aldı.

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