BBP Genel Başkanı Destici, Konya'da konuştu:

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, terör örgütünün karşılıksız, hiçbir şey istemeden, hiçbir şart ortaya koymadan silah bırakmasından, devlete teslim olmasından kimsenin rahatsız olmayacağını belirterek, "Bu silah bırakma işi sadece PKK'yla sınırlı kalmamalıdır." dedi.

Destici, partisinin Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Konferans Salonu'nda düzenlediği İç Anadolu Çalıştayı'nda, düzenlenen programların her ay bir bölgede gerçekleştirileceğini söyledi.

Çalıştayda ülke ve bölge sorunlarının el alındığını belirten Destici, yıl sonunda 7 bölgede bu programların tamamlanacağını kaydetti.

Destici, İsrail'in Gazze'deki saldırılarının sürdüğünü anımsatarak, 7 Ekim 2023'ten bugüne kadın, çocuk ve ihtiyar olmak üzere 50 binden fazla Gazzeli'nin şehit olduğunu vurguladı.

- "Gazze sadece bir toprak kara parçası değildir"

Gazze'ye 2012'de yine bir İsrail saldırısı sonrası gittiğini ve bölgeyi bildiğini anlatan Destici, "Gazze ne olursa olsun asla ve kata zalimlere, Siyonistlere, emperyalistlere, İsrail'e, ABD'ye bırakılamaz ve bırakılmamalıdır. Gazze sadece bir toprak kara parçası değildir. Trump'ın ya da onun etrafındakilerin emlak arsası da değildir. Gazze, kadim, Müslüman vatanlarından bir tanesidir. Yüzyıllarca Osmanlı idaresinde huzur ve barış içerisinde yaşamıştır. İnşallah o günlerine de geri dönecektir. Bundan da zerre kadar şüphem yoktur." diye konuştu.