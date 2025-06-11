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        Konya'dan kısa kısa

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2025 - 14:33 Güncelleme: 11.06.2025 - 14:33
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        KONYA(A)- Seydişehir Kaymakamı Cevdet Bakkal'ın mülkiye müfettişliğine atanması dolayısıyla vefa programı düzenlendi.

        Bakkal, Millet Bahçesi'ndeki programda, Seydişehir'de çok güzel anılarının olduğunu belirterek, "Her bir karış toprağını gezdiğim, insanlarıyla gönül bağı kurduğum bu şehirden ayrılmanın hüznünü yaşıyorum. Seydişehir'i ve insanlarını çok seviyoruz. Seydişehir'i hiçbir zaman unutmayacağım." ifadesini kullandı.

        Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu da Bakkal'a Seydişehir'e verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür etti.

        - Seydişehir'de Rus vatandaşı Elena Müslüman oldu

        Seydişehir ilçesinde yaşayan Rusya vatandaşı Elena Fedorenko, düzenlenen törenle Müslüman oldu.

        İlçe Müftülüğünde düzenlenen ihtida merasimiyle Rus vatandaşı Elena, "Elisa" adıyla İslam dinini seçti.

        Kelime-i şahadet getiren Fedorenko, Müslüman oldu.

        Törenin ardından Elisa’ya Kur’an-ı Kerim, ilmihal kitabı ve ihtida belgesi hediye edildi.

        - Akşehirli özel eğitim öğrencisi bursluluk sınavını kazandı

        Akşehir'de 24 Ağustos Ortaokulu Özel Eğitim Sınıfı öğrencilerinden İsa Özcan, İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nı (İOKBS) kazandı.

        Sınıf öğretmeni Elif Usluol, yaptığı açıklamada, öğrencisinin başarısıyla büyük gurur yaşadığını belirtti.

        Özcan da kazandığı bursluluk sınavının kendisi için büyük başarı olduğunu ifade etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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