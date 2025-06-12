Konya'da iş yerinde çıkan yangın söndürüldü
Konya'nın Kulu ilçesinde iş yerinde çıkan yangın hasara neden oldu.
Konya'nın Kulu ilçesinde iş yerinde çıkan yangın hasara neden oldu.
Hülya K'ye ait Kıbrıs Caddesi'ndeki tuhafiyede yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın, hasara yol açtı.
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