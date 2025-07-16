Konya'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Konya'nın Doğanhisar ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, kontrol altına alındı.

Vali İbrahim Akın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Doğanhisar ilçesinde çıkan orman yangınının kontrol altına alındığını, bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Akın, şunları kaydetti:

"Bu zorlu süreçte fedakarca görev yapan tüm ekiplerimize ve gönüllü vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Yangından etkilenen vatandaşlarımız başta olmak üzere tüm hemşehrilerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, orman yangınlarına sebebiyet verebilecek her türlü davranıştan kaçınılması ve gerekli tedbirlerin alınması konusunda azami hassasiyet gösterilmesini önemle rica ediyorum."

14 Temmuz'da ilçeye bağlı Güvendik Mahallesi Davras mevkisi yakınlarındaki ormanlık alanda yangın çıkmış, hava ve karadan müdahale başlatılmıştı.