Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Konya'da bıçaklanan galerici hayatını kaybetti

        Konya'da bıçaklanan galerici, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2025 - 10:53 Güncelleme: 27.10.2025 - 10:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Konya'da bıçaklanan galerici hayatını kaybetti
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Konya'da bıçaklanan galerici, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Alınan bilgiye göre, merkez Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki Galericiler Sitesi'nde alacak meselesi yüzünden Mustafa A. ve oğlu Mehmet Akif A. ile aynı sitede galericilik yapan Ahmet Çay arasında tartışma çıktı.

        Kavgaya dönüşen olayda Çay bıçakla, arkadaşı Birol A. ise darbedilerek yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ambulansla Konya Numune Hastanesi'ne kaldırılan Çay, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Yaralı Birol A'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Olayın ardından kaçan şüpheliler Mustafa A. ile oğlu Mehmet Akif A. polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kartalkaya kâbusunda 3.duruşma başladı!
        Kartalkaya kâbusunda 3.duruşma başladı!
        Arjantin'deki seçimleri Milei'nin partisi kazandı
        Arjantin'deki seçimleri Milei'nin partisi kazandı
        Hilal 22 yaşındaydı... Mezuniyet sevinci yarım kaldı!
        Hilal 22 yaşındaydı... Mezuniyet sevinci yarım kaldı!
        Bokele'nin kırmızı kartı doğru mu?
        Bokele'nin kırmızı kartı doğru mu?
        Alt kata evinden su sızdı... Komşu cinayeti!
        Alt kata evinden su sızdı... Komşu cinayeti!
        "Arazinizde define var..." Mağdur sayısı: 15! 13 milyon TL'lik vurgun!
        "Arazinizde define var..." Mağdur sayısı: 15! 13 milyon TL'lik vurgun!
        27 Ekim - 2 Kasım haftası burç yorumlarınız
        27 Ekim - 2 Kasım haftası burç yorumlarınız
        "İlişki yaşamadım"
        "İlişki yaşamadım"
        İmamoğlu, Yanardağ ve Özkan tutuklandı
        İmamoğlu, Yanardağ ve Özkan tutuklandı
        İkinci elde 174 milyon lira ceza
        İkinci elde 174 milyon lira ceza
        Kuvvetli sağanak yağmur uyarısı! Bu iller dikkat
        Kuvvetli sağanak yağmur uyarısı! Bu iller dikkat
        Beşiktaş taraftarından büyük tepki!
        Beşiktaş taraftarından büyük tepki!
        "Yanlış anlayanlar var"
        "Yanlış anlayanlar var"
        Bayrampaşa'da seçimi AK Parti kazandı
        Bayrampaşa'da seçimi AK Parti kazandı
        Ne yaptın kaptan? Ehliyetine el konuldu!
        Ne yaptın kaptan? Ehliyetine el konuldu!
        Sayıları sadece 358 bin
        Sayıları sadece 358 bin
        Sizi de seyahat kaşıntısı tutuyor mu?
        Sizi de seyahat kaşıntısı tutuyor mu?
        Kimler geldi, kimler geçti!
        Kimler geldi, kimler geçti!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Starmer ile görüşecek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Starmer ile görüşecek
        "Yaşattıkları, beni hasta etti"
        "Yaşattıkları, beni hasta etti"

        Benzer Haberler

        Konya merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu: 20 gözaltı
        Konya merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu: 20 gözaltı
        Konya merkezli FETÖ operasyonunda 20 şüpheli yakalandı
        Konya merkezli FETÖ operasyonunda 20 şüpheli yakalandı
        Konya'da jandarma aracının devrilmesi sonucu 4 asker yaralandı
        Konya'da jandarma aracının devrilmesi sonucu 4 asker yaralandı
        Askeri araç kaza yaptı: 4 yaralı
        Askeri araç kaza yaptı: 4 yaralı
        Erbakan: Gazze ile ilgili konuşmada varsınız, edebiyatta varsınız, ama icra...
        Erbakan: Gazze ile ilgili konuşmada varsınız, edebiyatta varsınız, ama icra...
        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, partisinin Konya il kongresine...
        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, partisinin Konya il kongresine...