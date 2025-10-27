Konya'da bıçaklanan galerici hayatını kaybetti

Konya'da bıçaklanan galerici, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, merkez Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki Galericiler Sitesi'nde alacak meselesi yüzünden Mustafa A. ve oğlu Mehmet Akif A. ile aynı sitede galericilik yapan Ahmet Çay arasında tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda Çay bıçakla, arkadaşı Birol A. ise darbedilerek yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Konya Numune Hastanesi'ne kaldırılan Çay, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Yaralı Birol A'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayın ardından kaçan şüpheliler Mustafa A. ile oğlu Mehmet Akif A. polis ekiplerince gözaltına alındı.