Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Tuzlukçu Belediye Başkanı Nurettin Akbuğa kalp krizi sonucu tedaviye alındı

        Konya'nın Tuzlukçu Belediye Başkanı Nurettin Akbuğa, geçirdiği kalp krizi nedeniyle hastanede tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2025 - 20:32 Güncelleme: 01.11.2025 - 20:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tuzlukçu Belediye Başkanı Nurettin Akbuğa kalp krizi sonucu tedaviye alındı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Konya'nın Tuzlukçu Belediye Başkanı Nurettin Akbuğa, geçirdiği kalp krizi nedeniyle hastanede tedavi altına alındı.

        Dün akşam saatlerinde rahatsızlandığı öğrenilen Akbuğa, özel hastaneye kaldırıldı.

        Buradaki ilk müdahalesinin ardından Afyonkarahisar'daki özel hastaneye sevk edilen Akbuğa'ya anjiyo işlemi yapıldı.

        Akbuğa'nın sağlık durumunun iyi olduğu ve tedavisinin sürdüğü belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        "Türkiye olmasaydı ateşkes sağlanamazdı"
        "Türkiye olmasaydı ateşkes sağlanamazdı"
        Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi açılışında açıklamalar
        Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi açılışında açıklamalar
        İlköğretim müfredatına bilinçli tüketici dersi eklenecek
        İlköğretim müfredatına bilinçli tüketici dersi eklenecek
        Tarabya'da çifte ölüm
        Tarabya'da çifte ölüm
        Arda Güler ve Kenan Yıldız ödüllere aday!
        Arda Güler ve Kenan Yıldız ödüllere aday!
        Babası TIR'ın direksiyonundaydı... Kahreden manevra!
        Babası TIR'ın direksiyonundaydı... Kahreden manevra!
        Kahramanmaraş Türkiye'nin ilk 'UNESCO Edebiyat Şehri' oldu
        Kahramanmaraş Türkiye'nin ilk 'UNESCO Edebiyat Şehri' oldu
        Berber çıkışı kanlı infaz kameraya yansıdı!
        Berber çıkışı kanlı infaz kameraya yansıdı!
        Engin Çağlar, hayatını kaybetti
        Engin Çağlar, hayatını kaybetti
        Thodex'in kurucusu cezaevindeki odasında ölü bulundu
        Thodex'in kurucusu cezaevindeki odasında ölü bulundu
        Hamile eşi ve amcasını öldürdü! Annesi ağır yaralı! Aile katliamını anlattı!
        Hamile eşi ve amcasını öldürdü! Annesi ağır yaralı! Aile katliamını anlattı!
        Gebze'de son durum
        Gebze'de son durum
        Anne karnında kalp yetmezliği teşhisi konulan bebek "akıllı çorapla" izleniyor
        Anne karnında kalp yetmezliği teşhisi konulan bebek "akıllı çorapla" izleniyor
        Dolmabahçe'de kritik derbi!
        Dolmabahçe'de kritik derbi!
        Yıpranmayla kimler erken emekli olur?
        Yıpranmayla kimler erken emekli olur?
        Sağlık Bakanlığı iklime duyarlı hastalıkların listesini çıkaracak
        Sağlık Bakanlığı iklime duyarlı hastalıkların listesini çıkaracak
        Hatay'da 5 ton ağırlığında 'zeytin tanesi' heykeli
        Hatay'da 5 ton ağırlığında 'zeytin tanesi' heykeli
        "Çağımızın en büyük hastalığı"
        "Çağımızın en büyük hastalığı"
        Estetik mi, bilgelik mi?
        Estetik mi, bilgelik mi?

        Benzer Haberler

        Beyşehir'den kısa kısa
        Beyşehir'den kısa kısa
        Konyaspor iç sahada istikrar peşinde
        Konyaspor iç sahada istikrar peşinde
        Dünya şampiyonu milli wushucu, 2026 Yaz Gençlik Olimpiyat Oyunları'na gözün...
        Dünya şampiyonu milli wushucu, 2026 Yaz Gençlik Olimpiyat Oyunları'na gözün...
        Konya'da 3 aracın karıştığı zincirleme kaza: 6 yaralı
        Konya'da 3 aracın karıştığı zincirleme kaza: 6 yaralı
        Konya'da 35 çift için toplu nikah töreni düzenlendi
        Konya'da 35 çift için toplu nikah töreni düzenlendi
        Konya'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
        Konya'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı