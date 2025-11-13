Habertürk
        Konya'da kış tedbirlerine ilişkin toplantı yapıldı

        Konya Valiliğince, İçişleri Bakanlığının "Kış Tedbirleri" konulu genelgesi doğrultusunda, olumsuz hava koşullarına karşı alınacak önlemlerin değerlendirildiği Kış Tedbirleri Koordinasyon Toplantısı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2025 - 16:01 Güncelleme: 13.11.2025 - 16:01
        Konya'da kış tedbirlerine ilişkin toplantı yapıldı
        Vali İbrahim Akın başkanlığında Valilik toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda, kışın yaklaşmasıyla olumsuz hava koşullarında trafik güvenliğinin sağlanması, ulaşımda aksamaların önlenmesi, kar yağışı ve buzlanma durumlarında alınacak tedbirler, kış lastiği uygulamaları ve sürücülerin bilgilendirilmesi konuları ele alındı.

        Ayrıca, olası kaza ve mahsur kalma durumlarına karşı AFAD, itfaiye, sağlık ekipleri ve güvenlik birimleri arasında koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik planlamalar değerlendirildi.

        Toplantıya Hava Savunma ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Yusuf Diker, Vali Yardımcısı Yavuz Güner, İl Emniyet Müdürü Maksut Yüksek, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Durmuş Yöndem, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ercan Uslu ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

