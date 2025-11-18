Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Konya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

        Konya'nın Seydişehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2025 - 14:43 Güncelleme: 18.11.2025 - 14:43
        Konya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
        Seydişehir Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, ilçeye uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti.

        Seydişehir Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, ilçeye uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti.

        Ekiplerce ilçe girişinde durdurulan araçtaki H.B.K. ile E.Ö'nün üst araması yapıldı. Şüphelilerden E.Ö'nün montunun iç astar kısmına gizlenmiş uyuşturucu ele geçiren ekipler, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan E.Ö, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, H.B.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

