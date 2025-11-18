Konya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
Konya'nın Seydişehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı.
Seydişehir Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, ilçeye uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti.
Ekiplerce ilçe girişinde durdurulan araçtaki H.B.K. ile E.Ö'nün üst araması yapıldı. Şüphelilerden E.Ö'nün montunun iç astar kısmına gizlenmiş uyuşturucu ele geçiren ekipler, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan E.Ö, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, H.B.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
