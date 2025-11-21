Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Selçuk Üniversitesi'nde düzenlenen 8. Uluslararası Matüridilik Sempozyumu başladı

        Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, Türk devletlerinin Matüridi çizgide şekillenen akıl, hikmet ve istişare geleneğinin bugünkü kurumsal yapısını temsil ettiğini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2025 - 14:09 Güncelleme: 21.11.2025 - 14:09
        Yıldırım, Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen 8. Uluslararası Matüridilik Sempozyumu'nun açılışında, Matüridilik ekolünün Türk coğrafyasında yaygın olduğunu dile getirdi.

        Sempozyumun önemine işaret eden Yıldırım, "Türk devletleri aslında Matürüdi çizgide şekillenen akıl, hikmet ve istişare geleneğinin bugünkü kurumsal yapısını temsil ediyor. Ortak tarihimiz, kültürümüz, dilimiz, Matüridi'nin birlik ve ortak kader anlayışı, bugünkü Türk dünyası çatısı altında yeniden canlandırılıyor." diye konuştu.

        - "Ortak ulaştırma koridorları konusunu enine boyuna ele aldık"

        Yıldırım, Türk Devletleri Teşkilatının yapacağı çalışmalara dikkati çekerek, şöyle konuştu:

        "(Türk dünyası) Bugün 1,1 trilyon dolarlık toplam iç-dış ticaretimizin sadece 70 milyar dolarını kendi aramızda yapıyoruz. Bu yüzde 5-6 mertebesinde. Bu, ilişkilerimizi, beraber iş yapma yeteneğimizi, kabiliyetimizi, imkanlarımızı çok daha artırmak mecburiyetinde olduğumuzu gösteriyor. Geçen hafta Özbekistan'daydık. Türk Devletleri Teşkilatı olarak Türk dünyasının ortak ulaştırma koridorları konusunu enine boyuna ele aldık. Türk dünyasını geliştirecek en önemli konu orta koridor, şimdilerde kullanılabilir hale gelecek Zengezur Koridoru, tam anlamıyla faaliyete geçtiğinde Türk dünyasının zenginlikleri, kaynakları yine Türk dünyasındaki insanlara hasredilecek hale gelecek. Bunun için çok yoğun bir çalışma var. Özellikle Özbekistan'da çok ciddi reform çalışmaları ve yatırımlar var."

        - "Matüridi, adalet ve ehliyete büyük vurgu yapmış"

        Türk İslam ilim geleneğinin Türk Akademisi ve ortak eğitim projeleriyle teşkilat bünyesinde yeniden ihya edildiğini vurgulayan Yıldırım, şunları kaydetti:

        "Matüridi, adalet ve ehliyete büyük vurgu yapmış. Başarılı devlet yönetimi, refah ve mutlu toplumlar için olmazsa olmazı, işi ehline ver. İşin özeti bu. Sünnetullah, tarihsel süreklilik, tarihimizin köklerini, menşeini, nereden geldik, nereye gidiyoruz' bunları iyi bileceğiz. Medeniyetimizin tabii akışını gözeten bir bütünleşme projesi olarak işbirliğimizi daha da güçlendireceğiz. Barış, istikrar, akılcı diplomasi... Matüridi'nin akılcı, sükunetli, yapıcı yaklaşımı, Türk Devletleri Teşkilatı diplomasisinde barışı ve istikrarı önceleyen temel bir rehber. Türk Devletleri Teşkilatı, retorik üreten bir teşkilat değildir. Türk Devletleri Teşkilatı, hem ekonomik hem kültürel hem ortak dil ve tarih olarak birbirimizle kaynaştığımız, kucaklaştığımız muazzam bir topluluktur."

        - "Ortak alfabe için çalışmalarımızı tamamladık"

        Aksakallar Konseyinin girişimiyle yürütülen çalışmalar sonucunda 34 harften oluşan Ortak Türk Alfabesi üzerinde mutabakata varıldığını anımsatan Yıldırım, "Ortak alfabe için çalışmalarımızı tamamladık. Teknik olarak bitirdik. Bundan sonrası artık her ülkenin siyasi olarak irade koyup hayata geçirmesine bağlı. Bu biraz zaman alacak." dedi.

        Sempozyumun açılışına, Rektör Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz, İl Müftüsü Ali Öge, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Murat Koru ile çok sayıda öğrenci ve akademisyen katıldı.

        Farklı üniversitelerden akademisyenlerin katıldığı ve çeşitli konu başlıklarıyla oturumların yapıldığı sempozyum, yarın değerlendirme toplantısıyla sona erecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

