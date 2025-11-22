Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Konya'da şarampole devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

        Konya'nın Hüyük ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

        Giriş: 22.11.2025 - 22:15 Güncelleme: 22.11.2025 - 22:15
        Konya'da şarampole devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı
        Konya'nın Hüyük ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

        Beyşehir-Şarkikaraağaç kara yolunun 18. kilometresinde Z.G. (39) yönetimindeki 42 K 1262 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü ile araçta yolcu olarak bulunan E.E, F.Ö, F.E. ve Y.E, ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Ağır yaralanan sürücü, yapılan müdahalenin ardından Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

