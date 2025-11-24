Konya'da öğrenci servisinin devrildiği kazada 29 kişi yaralandı

"Beyşehir ilçemiz Huğlu-Akseki kara yolunda içerisinde öğrencilerin bulunduğu aracın sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 29 kişi hafif şekilde yaralanmış, yaralılar Beyşehir Devlet Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alınmıştır. Olayla ilgili çok yönlü soruşturma sürdürülmektedir. Yaralı vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, acil şifalar diliyoruz."

Konya Valiliğinin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

Yoldan geçen bazı sürücüler de öğrencilerin hastaneye sevkine destek verdi.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

