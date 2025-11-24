Öğretmen anne ile kızı aynı okulda öğrencileri geleceğe hazırlıyor

ZEHRA MELEK TUĞLU - Konya'da öğretmen anne ile kızı aynı okulda görev yapmalarını avantaja dönüştürerek öğrencileri geleceğe hazırlamakta birbirlerine destek oluyor.

Merkez Selçuklu ilçesindeki Ova Un İlkokulu sınıf öğretmenlerinden Ayfer Yalçın, 36 yıldır aynı heyecanla mesleğini sürdürüyor.

İki kızı da eğitimci olan Yalçın, evlatlarından ana sınıfı öğretmenliği yapan Rüya Çobanoğlu ile aynı okulda görev almanın gururunu yaşıyor.

- "Kızımın mezun ettiği bazı öğrencileri ben de ilkokuldan mezun ettim"

Yalçın, AA muhabirine, çocukluk hayali olan öğretmenliği yıllardır aynı tutkuyla sürdürdüğünü, her okul açıldığında ilk günkü heyecanını hep hissettiğini söyledi.

Kızlarının da eğitim neferi olmasıyla mutluluğunun katlandığını vurgulayan Yalçın, "Çocuk yetiştirmek çok zor ama çok keyifli. Öğretmenlik, çok sorumluluk isteyen bir meslek. Öğrencinin hayatında çok büyük yer ediniyorsun. Böyle önemli görevi kızımla birlikte yürütüyoruz. Kızımın mezun ettiği bazı öğrencileri ben de ilkokuldan mezun ettim." dedi.

Yalçın, kızı Rüya ve torunuyla okula birlikte gelip eve birlikte döndüklerini belirterek, "Kızımla branşımız farklı olsa da birbirimize desteğimiz hep var. Ben de kızımdan fikir alıyorum. Öğrenmenin yaşı yok. Onun da tecrübeleri çok farklı. Öğrencilerimize faydalı olabilmek için bilgi alışverişi yapıyoruz." diye konuştu.

- "Annemle aynı okulda görev yapmak, benim için çok heyecanlı"

Kızı da aynı okulda 2. sınıf öğrencisi olan Rüya Çobanoğlu, 13 yıldır Ova Un İlkokulu'nda görev yaptığını, 10 yıldır da annesiyle iş arkadaşı olduklarını dile getirdi.

Öğretmenliğin aile mesleği olduğunu belirten Çobanoğlu, şöyle konuştu:

"Annem ve babam öğretmen. Annemle aynı okulda görev yapmak, benim için çok heyecanlı. Hem benim çalışma arkadaşım hem öğretmen arkadaşım hem annem. Annemle aynı okulda olmanın avantajlarını yaşıyoruz. Ana sınıfı öğretmeni olduğum için her sene yeni öğrenci grubu geliyor. Biz çocuklarımızı her yıl mezun ediyoruz. Annemin sınıfına da mezun ettiğim öğrenciler mutlaka denk geliyor. Aramızda bilgi alışverişi yapıyoruz. Çocukların gelişimlerini annem sayesinde daha yakından takip edebiliyorum hatta bazen aramızda 'Ne de olsa ilk öğretmeni benim.' gibi tatlı takılmalar oluyor. Veliler de aslında bu durumdan çok memnun."