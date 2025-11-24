Konya'da uyuşturucu operasyonlarında 140 kişi tutuklandı
Konya'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 140 kişi tutuklandı.
Konya'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 140 kişi tutuklandı.
İl emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu kullanan ve uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.
Bu kapsamda son bir ayda düzenlenen 78 operasyonda, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Operasyonlarda işlem yapılan 133 şüpheliden 74'ü tutuklandı, ayrıca yine bu kapsamda aranan 66 kişi de cezaevine gönderildi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.