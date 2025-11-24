Konya'da uyuşturucu operasyonlarında 140 kişi tutuklandı

Konya'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 140 kişi tutuklandı.

İl emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu kullanan ve uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda son bir ayda düzenlenen 78 operasyonda, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Operasyonlarda işlem yapılan 133 şüpheliden 74'ü tutuklandı, ayrıca yine bu kapsamda aranan 66 kişi de cezaevine gönderildi.