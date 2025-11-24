Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Seydişehir Belediye Başkanı Ustaoğlu'ndan ilkokuluna ziyaret

        Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, ilkokul tahsilini yaptığı Eti Alüminyum Emine Cengiz İlkokulu'na ziyarette bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2025 - 15:14 Güncelleme: 24.11.2025 - 15:14
        
        

        Ustaoğlu'na ziyarette, Okulun Müdürü Dilek Abay tarafından çerçeveletilmiş okul diploması hediye edildi.

        Hediyenin kendisini duygulandırdığını belirten Ustaoğlu, şunları kaydetti:

        "Müdürümüz ve okul idaremiz bize güzel bir sürpriz yaptı. Yıllar evvel ilkokul tahsilini yaptığım okulumun arşivinde bulunan diplomamı hediye ettiler. Fotoğrafı görünce adeta geçmişi yaşadım. Eğitim gördüğümüz yıllarda görev yapan, bizleri yetiştiren değerli öğretmenlerimizden vefat eden varsa Allah’tan rahmet diliyorum. Hayatta olanlara sağlıklı uzun ömürler diliyorum. Bana bu duyguları yaşatıp geçmişi, arkadaşlarımızı ve kıymetli öğretmenlerimi hatırlatan değerli hocalarımıza çok teşekkür ediyorum."

        Abay da Ustaoğlu'na, çalışmalarında başarılar diledi.

        Ustaoğlu daha sonra öğretmenlerle sohbet etti, öğrencilerle ders dinledi.

