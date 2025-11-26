Çumra'da pastanelere denetimler sürüyor

Çumra'da halk sağlığını korumak için pastanelerde kontroller devam ediyor.

Çumra Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde faaliyet gösteren pastane imalathaneleri ve satış noktalarına yönelik kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi. Yapılan kontrollerde ürün gramajları, son kullanma tarihleri, fiyat etiketleri ve hijyen koşulları tek tek incelendi.

Tüketicilerin sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla yürütülen denetimlerde, belirlenen standartlara uymayan işletmelere gerekli işlemler uygulandı.

Çumra Belediye Başkanı Mehmet Aydın, ilçede gıda güvenliğinin korunması ve halk sağlığının gözetilmesi adına denetimlerin düzenli olarak sürdürüleceğini vurguladı.