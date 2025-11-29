Habertürk
        Konya Haberleri

        Dağlık alanda kalp krizi geçiren çoban hava ambulansıyla hastaneye kaldırıldı

        Konya'nın Ilgın ilçesinde kalp krizi geçiren çoban, hava ambulansıyla hastaneye götürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        29.11.2025 - 13:15
        Dağlık alanda kalp krizi geçiren çoban hava ambulansıyla hastaneye kaldırıldı
        Konya'nın Ilgın ilçesinde kalp krizi geçiren çoban, hava ambulansıyla hastaneye götürüldü.

        İlçeye bağlı Avdan Mahallesi'nde dağlık alanda çobanlık yapan 52 yaşındaki Kadir Bulut, göğüs ağrısı şikayetiyle 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Hava Komuta Merkezi'nden talep edilen hava ambulansı gönderildi.

        Dağlık alana ulaşan ekiplerce ilk müdahalesi yapılan Bulut, ambulans helikopterle Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Burada 10 dakika içerisinde anjiyoya alınan çobanın, yoğun bakımdaki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

