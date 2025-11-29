Seydişehir'de tarımsal sulama toplantısı yapıldı

Seydişehir ilçesinde tarımsal sulama toplantısı gerçekleştirildi.

Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, Şaban Cengiz Kültür Merkezi'ndeki toplantıda, bölgenin tarım potansiyelini artırmak için master planı açıkladı.

Tarımsal sulama ihtiyacı, su sorununa kalıcı çözüm ve toprak verimliliğini artırmaya yönelik bilgilendirmede bulunan Ustaoğlu, "Bölgemizin tarım potansiyelini daha da ileriye taşımak için çalışmalarımızı tüm paydaşlarımızla kararlılıkla sürdüreceğiz. Belediye olarak her zaman çiftçilerimizin yanındayız. Tarım ve sulama alanında atılacak yeni adımlarla hem üreticinin gelirini artırmayı hem de bölgenin geleceğine yön verecek projeleri hayata geçirmeyi hedefliyoruz."ifadesini kullandı.

Toplantıya, Yalıhüyük Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, siyasi parti temsilcileri ve muhtarlar katıldı. ​​​​​​​