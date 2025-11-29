Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Seydişehir'de tarımsal sulama toplantısı yapıldı

        Seydişehir ilçesinde tarımsal sulama toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2025 - 14:53 Güncelleme: 29.11.2025 - 14:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Seydişehir'de tarımsal sulama toplantısı yapıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Seydişehir ilçesinde tarımsal sulama toplantısı gerçekleştirildi.

        Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, Şaban Cengiz Kültür Merkezi'ndeki toplantıda, bölgenin tarım potansiyelini artırmak için master planı açıkladı.

        Tarımsal sulama ihtiyacı, su sorununa kalıcı çözüm ve toprak verimliliğini artırmaya yönelik bilgilendirmede bulunan Ustaoğlu, "Bölgemizin tarım potansiyelini daha da ileriye taşımak için çalışmalarımızı tüm paydaşlarımızla kararlılıkla sürdüreceğiz. Belediye olarak her zaman çiftçilerimizin yanındayız. Tarım ve sulama alanında atılacak yeni adımlarla hem üreticinin gelirini artırmayı hem de bölgenin geleceğine yön verecek projeleri hayata geçirmeyi hedefliyoruz."ifadesini kullandı.

        Toplantıya, Yalıhüyük Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, siyasi parti temsilcileri ve muhtarlar katıldı. ​​​​​​​

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Küfürleşme kavgasında kan donduran şiddet! Defalarca yumruklayıp tekmeledi!
        Küfürleşme kavgasında kan donduran şiddet! Defalarca yumruklayıp tekmeledi!
        Ulaştırma Bakanlığı: Karadeniz açıklarındaki bir gemiye saldırı düzenlendi
        Ulaştırma Bakanlığı: Karadeniz açıklarındaki bir gemiye saldırı düzenlendi
        "LNG altyapısı talebin yarısını karşılayacak seviyede"
        "LNG altyapısı talebin yarısını karşılayacak seviyede"
        Özel: Bu kurultaydan söz veriyorum
        Özel: Bu kurultaydan söz veriyorum
        6 bin uçakta yazılım krizi
        6 bin uçakta yazılım krizi
        Benfica Başkanı Costa'dan Rafa Silva açıklaması!
        Benfica Başkanı Costa'dan Rafa Silva açıklaması!
        Kuyumcuyu soydu 170 tane altın bilezik çaldı! Hırsız polis memuru çıktı!
        Kuyumcuyu soydu 170 tane altın bilezik çaldı! Hırsız polis memuru çıktı!
        Yangında kaybettiklerini listeledi
        Yangında kaybettiklerini listeledi
        Papa XIV. Leo Sultanahmet Camii'nde
        Papa XIV. Leo Sultanahmet Camii'nde
        Tedesco'nun derbi planı belli oluyor!
        Tedesco'nun derbi planı belli oluyor!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Damla Özüduru Babacan: Çocuklar beni prenses zannediyor
        Damla Özüduru Babacan: Çocuklar beni prenses zannediyor
        D vitamini eksikliği hücresel yaşlanmayı hızlandırıyor
        D vitamini eksikliği hücresel yaşlanmayı hızlandırıyor
        Faiz, vade, kredi oranı etkiledi
        Faiz, vade, kredi oranı etkiledi
        İstenen ceza belli oldu... Dilruba'nın katili cinayeti anlattı!
        İstenen ceza belli oldu... Dilruba'nın katili cinayeti anlattı!
        Bilişsel gerileme direksiyon başında fark edilebilir
        Bilişsel gerileme direksiyon başında fark edilebilir
        Vücudu baştan sona yenileyen mucize besinler
        Vücudu baştan sona yenileyen mucize besinler
        Sergen Yalçın'ın Karagümrük 11'i netleşiyor!
        Sergen Yalçın'ın Karagümrük 11'i netleşiyor!
        Bu çağın cesurları
        Bu çağın cesurları
        Emeklilik dilekçisini ne zaman vermeli
        Emeklilik dilekçisini ne zaman vermeli

        Benzer Haberler

        Konya'dan kısa kısa
        Konya'dan kısa kısa
        Dağlık alanda kalp krizi geçiren çoban, hava ambulansıyla kurtarıldı
        Dağlık alanda kalp krizi geçiren çoban, hava ambulansıyla kurtarıldı
        Dağda kalp krizi geçiren çobanın imdadına hava ambulansı yetişti
        Dağda kalp krizi geçiren çobanın imdadına hava ambulansı yetişti
        Dağlık alanda kalp krizi geçiren çoban hava ambulansıyla hastaneye kaldırıl...
        Dağlık alanda kalp krizi geçiren çoban hava ambulansıyla hastaneye kaldırıl...
        Karapınarlı gençler 'Hüyük Tarım Kampı'na katıldı
        Karapınarlı gençler 'Hüyük Tarım Kampı'na katıldı
        Konyaspor'da yöneticiler Celalettin Hakan Katırcı ve Remzi Mert Selek istif...
        Konyaspor'da yöneticiler Celalettin Hakan Katırcı ve Remzi Mert Selek istif...