Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        ÖNDER Gençlik'in "Mars Projesi" Konya'da başladı

        ÖNDER İmam Hatipliler Derneği bünyesindeki ÖNDER Gençlik tarafından Anadolu imam hatip liselerindeki öğrencilerin girişimcilik projelerini hayata geçirmek için fırsatlar sunan Mars Projesi'nin üçüncüsü Konya'da başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2025 - 15:56 Güncelleme: 29.11.2025 - 15:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        ÖNDER Gençlik'in "Mars Projesi" Konya'da başladı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ÖNDER İmam Hatipliler Derneği bünyesindeki ÖNDER Gençlik tarafından Anadolu imam hatip liselerindeki öğrencilerin girişimcilik projelerini hayata geçirmek için fırsatlar sunan Mars Projesi'nin üçüncüsü Konya'da başladı.

        Konya Bilim Merkezi'nde 7 ilden 120 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilen proje kapsamında öğrencilerin farklı sektörleri deneyimleyerek kariyerlerinin desteklenmesi hedefleniyor.

        ÖNDER Genel Başkanı Abdullah Ceylan, burada yaptığı konuşmada, bugün sadece Türkiye'de değil, 105 ülkeden misafir öğrencilerle bir imam hatip vizyonu gördüklerini söyledi.

        İmam hatip okullarının kuruluşunda samimiyet, ihlas, mücadele ve vizyonerlik olduğunu anlatan Ceylan, "İmam hatipli gençler olarak 21. yüzyılı inşa ederken bu kavramlarla yola çıkmamız gerektiğini düşünüyorum. Türkiye'nin ilk yüzyılını inşa eden gençler bu okullardan çıktı. İnşallah Türkiye Yüzyılı'nın vizyoner mimarları da buradan çıkacak. Sizler bu proje içerisinde kendinizi keşfedecek çok farklı başlıkların içinde olacaksınız." dedi.

        ÖNDER Gençlik Başkanı Muhammed Ali Çiçek de ortaokul, lise ve üniversiteden başlayarak gençlere yönelik projeler düzenlediklerini belirtti.

        İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit ise sürekli gelişen ve değişen dünyada gençlerin kendi potansiyellerini tanıyarak hayata adım atmalarının onları daha mutlu geleceğe hazırlayacağını dile getirdi.

        Uzay konseptiyle tasarlanan, "İnsan Odaklı Sosyal Girişimcilik ve Kuluçka Merkezi" sloganıyla sürdürülen projede, İstanbul, Samsun, Antalya, Sivas, Konya, Erzurum ve Gaziantep'ten yetenek testleriyle seçilen öğrenciler, yıl boyunca farklı etkinlikler ve tahlillerin yanında farklı illerde gençlerle buluşma fırsatı yakalıyor.

        İstanbul'da 2023'te 60 gençle hayata geçirilen proje kapsamında online ve yüz yüze eğitimlerle girişimcilik alanındaki önemli isimler gençlere eğitim verdi.

        Projeden bugüne kadar 100'ün üzerinde öğrenci mezun oldu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Anne ve 3 çocuğu içerideydi... Alevler yükseldi nefesler tutuldu!
        Anne ve 3 çocuğu içerideydi... Alevler yükseldi nefesler tutuldu!
        İkinci trafik polisi de şehit oldu!
        İkinci trafik polisi de şehit oldu!
        Küfürleşme kavgasında kan donduran şiddet! Defalarca yumruklayıp tekmeledi!
        Küfürleşme kavgasında kan donduran şiddet! Defalarca yumruklayıp tekmeledi!
        Benfica Başkanı Costa'dan Rafa Silva açıklaması!
        Benfica Başkanı Costa'dan Rafa Silva açıklaması!
        Yangında kaybettiklerini listeledi
        Yangında kaybettiklerini listeledi
        Tedesco'nun derbi planı belli oluyor!
        Tedesco'nun derbi planı belli oluyor!
        Ulaştırma Bakanlığı: Karadeniz açıklarındaki bir gemiye saldırı düzenlendi
        Ulaştırma Bakanlığı: Karadeniz açıklarındaki bir gemiye saldırı düzenlendi
        Kuyumcuyu soydu 170 tane altın bilezik çaldı! Hırsız polis memuru çıktı!
        Kuyumcuyu soydu 170 tane altın bilezik çaldı! Hırsız polis memuru çıktı!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Damla Özüduru Babacan: Çocuklar beni prenses zannediyor
        Damla Özüduru Babacan: Çocuklar beni prenses zannediyor
        6 bin uçakta yazılım krizi
        6 bin uçakta yazılım krizi
        D vitamini eksikliği hücresel yaşlanmayı hızlandırıyor
        D vitamini eksikliği hücresel yaşlanmayı hızlandırıyor
        Faiz, vade, kredi oranı etkiledi
        Faiz, vade, kredi oranı etkiledi
        İstenen ceza belli oldu... Dilruba'nın katili cinayeti anlattı!
        İstenen ceza belli oldu... Dilruba'nın katili cinayeti anlattı!
        Papa XIV. Leo Sultanahmet Camii'nde
        Papa XIV. Leo Sultanahmet Camii'nde
        Özel: Bu kurultaydan söz veriyorum
        Özel: Bu kurultaydan söz veriyorum
        Bilişsel gerileme direksiyon başında fark edilebilir
        Bilişsel gerileme direksiyon başında fark edilebilir
        "LNG altyapısı talebin yarısını karşılayacak seviyede"
        "LNG altyapısı talebin yarısını karşılayacak seviyede"
        Bu çağın cesurları
        Bu çağın cesurları
        Sergen Yalçın'ın Karagümrük 11'i netleşiyor!
        Sergen Yalçın'ın Karagümrük 11'i netleşiyor!

        Benzer Haberler

        Konya'dan kısa kısa
        Konya'dan kısa kısa
        Seydişehir'de tarımsal sulama toplantısı yapıldı
        Seydişehir'de tarımsal sulama toplantısı yapıldı
        Dağlık alanda kalp krizi geçiren çoban, hava ambulansıyla kurtarıldı
        Dağlık alanda kalp krizi geçiren çoban, hava ambulansıyla kurtarıldı
        Dağda kalp krizi geçiren çobanın imdadına hava ambulansı yetişti
        Dağda kalp krizi geçiren çobanın imdadına hava ambulansı yetişti
        Dağlık alanda kalp krizi geçiren çoban hava ambulansıyla hastaneye kaldırıl...
        Dağlık alanda kalp krizi geçiren çoban hava ambulansıyla hastaneye kaldırıl...
        Karapınarlı gençler 'Hüyük Tarım Kampı'na katıldı
        Karapınarlı gençler 'Hüyük Tarım Kampı'na katıldı