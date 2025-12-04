Konya'da engellinin askerlik heyecanı
Konya'nın Kulu ilçesinde down sendromlu kişi temsili askerlik yaptı.
İlçe karakoluna ailesiyle gelen 42 yaşındaki down sendromlu Faruk Metin, yemin etmek için yakınlarının yardımıyla asker kıyafetlerini giydi.
İlçe protokolü ve vatandaşların katılımıyla düzenlenen programda Metin, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından yemin etti.
Kaymakam Ömer Faruk Canpolat ve Jandarma Komutanı Üsteğmen Metehan Osman Hasdemir’in tezkeresini vermesinin ardından Metin, hatıra fotoğrafı çektirdi.
