GÜNCELLEME - Konya'da darbedilen kişinin silahla öldürülmesiyle ilgili 3 kişi tutuklandı

Konya'nın Hüyük ilçesinde bir kişinin darbedilip silahla öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

İddiaya göre, Çamlıca Mahallesi'nde hayvancılık ve çiftçilik yapan Mahmut Vurulmaz'ın (38), oğluyla evine döndüğü üç tekerli motosikletine husumetlileri araçla çarptı.

E.Y. M.Y. ve A.Y. tarafından darbedilen Vurulmaz, silahla ateş edilmesi sonucu ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Hüyük Devlet Hastanesine kaldırılan Vurulmaz, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yakaladığı şüpheliler, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan Mahmut Vurulmaz'ın cenazesi Çamlıca Mahalle Mezarlığında toprağa verildi.