Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Konya'daki meslek lisesinde geleceğin uçak bakım teknisyenleri yetişiyor

        ZEHRA MELEK TUĞLU - Konya'nın Ereğli ilçesindeki Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uçak Bakım Alanı öğrencileri, havacılık sektörünün ihtiyaç duyduğu teknik donanıma sahip olarak mezun oluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2025 - 11:20 Güncelleme: 05.12.2025 - 11:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Konya'daki meslek lisesinde geleceğin uçak bakım teknisyenleri yetişiyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ZEHRA MELEK TUĞLU - Konya'nın Ereğli ilçesindeki Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uçak Bakım Alanı öğrencileri, havacılık sektörünün ihtiyaç duyduğu teknik donanıma sahip olarak mezun oluyor.

        Okul Müdürü Kemal Koçak, AA muhabirine, okulun 2015-2016 eğitim öğretim yılında ilk öğrencilerini aldığını söyledi.

        Okulda, uçak bakım, yenilenebilir enerji teknolojileri, bilişim teknolojileri, adalet, muhasebe ve finansman, endüstriyel otomasyon teknolojileri alanlarında eğitim verdiklerine değinen Koçak, 90 öğretmenle, 836 öğrenciye eğitim faaliyetini sürdürdüklerini dile getirdi.

        Uçak Bakım Alanı'nın öğrencilerin ilgisini çektiğini anlatan Koçak, "Bu alandaki öğrencilerimiz sınavlı ve sınavsız olarak okulumuza gelmektedir. Bazı protokollerimiz var. Bu protokol neticesinde çocuklar dört yıl lise eğitimini görürken de sektörle tanışıyor. Öğrencilerimiz üçüncü sınıfın yaz tatilinde 40 gün staj yapıyor. Mezunların çoğu kendi alanlarıyla ilgili işletmelerde, fabrikalarda ve kurumlarda çalışıyor. Mezun olduklarında iş kaygısı yok." diye konuştu.

        - "Öğrencilerimiz askeri ve sivil firmalarda uçak bakım teknisyeni olarak çalışıyor"

        Uçak Bakım Alan Şefi Okan Alkan ise öğrencilerin gövde motor ve uçak elektroniği dalında eğitim gördüklerini, alanda 250 öğrenci bulunduğunu bildirdi.

        Öğrencilerin askeri ya da sivil hava yolu şirketlerinde staj yaparak sektöre adım attığını vurgulayan Alkan "Staj sonrasında da çalıştıkları firmalarda işe girebiliyorlar. İş imkanları geniş. Mezunlarımızı takip ediyoruz. Öğrencilerimiz askeri ve sivil firmalarda uçak bakım teknisyeni olarak çalışıyor. Ereğli'nin en yakın havalimanına 150 kilometre mesafede olması dezavantaj gibi duruyor ama yapılan protokollerle bu açığı kapatıyoruz." dedi.

        Alkan, Konya'da bu alanda eğitim veren tek okul olduklarını söyledi.

        Öğretmenlerden Derya Serin de derslerin daha çok uygulama ağırlıklı olduğuna dikkati çekerek, öğrencilerin mezun oldukları zaman doğrudan işe yerleşebilecekleri gibi aynı şekilde öğrenimlerine de devam edebileceklerini dile getirdi.

        Öğretmenlerden Ayşegül Yücel de öğrencilerin gövde motor ve uçak elektroniği alanlarında uygulamalı olarak ders aldıklarını, tam donanımlı şekilde mezun olduklarını vurguladı.

        - "Hedeflerimizi yüksek tutuyoruz"

        12. sınıf öğrencilerinden Hüsrev Geçkin, havacılığa olan ilgisinden dolayı bu alanı seçtiğini belirterek, "Küçüklükten beri de ilgim vardı. Biraz da ailemin tavsiyesi üzerine geldim. Hava araçlarını öğrendim. Söküm ve takım yapmayı çok seviyorum. Nasıl bakım yapılacağını öğrendiğim için bu konuda daha yetenekli olduğumu düşünüyorum. Stajımı Türk Hava Yolları'nda yaptım. Orada işe girmek istiyorum. Üniversitede pilotaja devam etmek istiyorum. Hedeflerimizi yüksek tutuyoruz." ifadesini kullandı.

        12. sınıf öğrencisi Çiğdem Ataş da Milli Teknoloji Hamlesine katkıda bulunmak için çok çalıştığını kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: Çok sayıda isme gözaltı kararı!
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: Çok sayıda isme gözaltı kararı!
        Kümeste tutulan engelli çocukla ilgili flaş gelişme!
        Kümeste tutulan engelli çocukla ilgili flaş gelişme!
        Bodrum'da sağanak esareti! Bir anda yağdı!
        Bodrum'da sağanak esareti! Bir anda yağdı!
        Berlin Teknik Üniversitesi'ne Türk rektör
        Berlin Teknik Üniversitesi'ne Türk rektör
        Vergi teklifi TBMM'den geçti
        Vergi teklifi TBMM'den geçti
        Fenerbahçe, Başakşehir deplasmanında!
        Fenerbahçe, Başakşehir deplasmanında!
        Adliye soygunu görüntüleri ortaya çıktı
        Adliye soygunu görüntüleri ortaya çıktı
        Ev ve iş yerlerinde 'akıllı sayaç' dönemi
        Ev ve iş yerlerinde 'akıllı sayaç' dönemi
        G.Saray'ın konuğu Samsunspor!
        G.Saray'ın konuğu Samsunspor!
        ABD 30'un üstünde ülkeye seyahat yasağı planlıyor
        ABD 30'un üstünde ülkeye seyahat yasağı planlıyor
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Tamir ettiği bacayı kontrol ediyordu... Tutunacak yer bulamadı!
        Tamir ettiği bacayı kontrol ediyordu... Tutunacak yer bulamadı!
        4 ülke Eurovision'dan çekildi
        4 ülke Eurovision'dan çekildi
        "Onunla uğraşmak zordur"
        "Onunla uğraşmak zordur"
        11. Yargı Paketi, TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildi
        11. Yargı Paketi, TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildi
        Emlak vergisinde üst sınır belirlendi
        Emlak vergisinde üst sınır belirlendi
        Neden yılbaşında ağaç süsleniyor?
        Neden yılbaşında ağaç süsleniyor?
        Venezuela'dan ABD'ye: Anlaşmayı uygulamaya devam edeceğiz
        Venezuela'dan ABD'ye: Anlaşmayı uygulamaya devam edeceğiz
        Kahve gerçekten yağ yakımını hızlandırıyor mu?
        Kahve gerçekten yağ yakımını hızlandırıyor mu?
        Engelli çocuk annesine erken emeklilik
        Engelli çocuk annesine erken emeklilik

        Benzer Haberler

        Konya'da, Mevlana'yı anma törenleri için otel rezervasyonları yüzde 80'e ul...
        Konya'da, Mevlana'yı anma törenleri için otel rezervasyonları yüzde 80'e ul...
        Konyaspor ile Çaykur Rizespor 33. randevuda
        Konyaspor ile Çaykur Rizespor 33. randevuda
        Tabancasını temizlerken kendisini vurdu
        Tabancasını temizlerken kendisini vurdu
        Konya'da çöp kamyonunun çarptığı kadın öldü
        Konya'da çöp kamyonunun çarptığı kadın öldü
        7 yaşındaki oğlunun gözü önünde dövülüp, tabancayla vurularak öldürüldü (3)...
        7 yaşındaki oğlunun gözü önünde dövülüp, tabancayla vurularak öldürüldü (3)...
        Tabancasını temizlerken kazayla kendini vuran genç öldü
        Tabancasını temizlerken kazayla kendini vuran genç öldü