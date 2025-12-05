Konya'daki meslek lisesinde geleceğin uçak bakım teknisyenleri yetişiyor

ZEHRA MELEK TUĞLU - Konya'nın Ereğli ilçesindeki Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uçak Bakım Alanı öğrencileri, havacılık sektörünün ihtiyaç duyduğu teknik donanıma sahip olarak mezun oluyor.

Okul Müdürü Kemal Koçak, AA muhabirine, okulun 2015-2016 eğitim öğretim yılında ilk öğrencilerini aldığını söyledi.

Okulda, uçak bakım, yenilenebilir enerji teknolojileri, bilişim teknolojileri, adalet, muhasebe ve finansman, endüstriyel otomasyon teknolojileri alanlarında eğitim verdiklerine değinen Koçak, 90 öğretmenle, 836 öğrenciye eğitim faaliyetini sürdürdüklerini dile getirdi.

Uçak Bakım Alanı'nın öğrencilerin ilgisini çektiğini anlatan Koçak, "Bu alandaki öğrencilerimiz sınavlı ve sınavsız olarak okulumuza gelmektedir. Bazı protokollerimiz var. Bu protokol neticesinde çocuklar dört yıl lise eğitimini görürken de sektörle tanışıyor. Öğrencilerimiz üçüncü sınıfın yaz tatilinde 40 gün staj yapıyor. Mezunların çoğu kendi alanlarıyla ilgili işletmelerde, fabrikalarda ve kurumlarda çalışıyor. Mezun olduklarında iş kaygısı yok." diye konuştu.

Öğretmenlerden Ayşegül Yücel de öğrencilerin gövde motor ve uçak elektroniği alanlarında uygulamalı olarak ders aldıklarını, tam donanımlı şekilde mezun olduklarını vurguladı.

Öğretmenlerden Derya Serin de derslerin daha çok uygulama ağırlıklı olduğuna dikkati çekerek, öğrencilerin mezun oldukları zaman doğrudan işe yerleşebilecekleri gibi aynı şekilde öğrenimlerine de devam edebileceklerini dile getirdi.

Öğrencilerin askeri ya da sivil hava yolu şirketlerinde staj yaparak sektöre adım attığını vurgulayan Alkan "Staj sonrasında da çalıştıkları firmalarda işe girebiliyorlar. İş imkanları geniş. Mezunlarımızı takip ediyoruz. Öğrencilerimiz askeri ve sivil firmalarda uçak bakım teknisyeni olarak çalışıyor. Ereğli'nin en yakın havalimanına 150 kilometre mesafede olması dezavantaj gibi duruyor ama yapılan protokollerle bu açığı kapatıyoruz." dedi.

- "Hedeflerimizi yüksek tutuyoruz"

12. sınıf öğrencilerinden Hüsrev Geçkin, havacılığa olan ilgisinden dolayı bu alanı seçtiğini belirterek, "Küçüklükten beri de ilgim vardı. Biraz da ailemin tavsiyesi üzerine geldim. Hava araçlarını öğrendim. Söküm ve takım yapmayı çok seviyorum. Nasıl bakım yapılacağını öğrendiğim için bu konuda daha yetenekli olduğumu düşünüyorum. Stajımı Türk Hava Yolları'nda yaptım. Orada işe girmek istiyorum. Üniversitede pilotaja devam etmek istiyorum. Hedeflerimizi yüksek tutuyoruz." ifadesini kullandı.

12. sınıf öğrencisi Çiğdem Ataş da Milli Teknoloji Hamlesine katkıda bulunmak için çok çalıştığını kaydetti.