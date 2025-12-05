Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Konya'da kaçakçılık operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

        Konya'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2025 - 15:37 Güncelleme: 05.12.2025 - 15:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Konya'da kaçakçılık operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Konya'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tütün ve tütün ürünleri kaçakçılığına yönelik belirlenen bir depoya operasyon düzenledi.

        Yapılan aramalarda 30 bin 300 paket kaçak sigara, 190 paket elektronik sigara kartuşu ve 170 elektronik sigara ele geçirildi.

        Operasyonda, H.A, M.Ç, F.K, A.T. ve E.D. gözaltına alındı.

        Emniyete götürülen şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Seyyanen zam teklifi geri çekildi
        Seyyanen zam teklifi geri çekildi
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: Çok sayıda isme gözaltı kararı!
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: Çok sayıda isme gözaltı kararı!
        Bahis operasyonu için flaş iddia: Ömür boyu men cezası verilecek
        Bahis operasyonu için flaş iddia: Ömür boyu men cezası verilecek
        Bu maçın ardından düğmeye basılmıştı! Gözaltına alındılar!
        Bu maçın ardından düğmeye basılmıştı! Gözaltına alındılar!
        "Türkiye dünyanın kavşak noktası konumunda"
        "Türkiye dünyanın kavşak noktası konumunda"
        Adliye soygunu görüntüleri ortaya çıktı
        Adliye soygunu görüntüleri ortaya çıktı
        "Dur!" ihtarına uymadı! Kadını ezip öldürdü!
        "Dur!" ihtarına uymadı! Kadını ezip öldürdü!
        Vergi teklifi TBMM'den geçti
        Vergi teklifi TBMM'den geçti
        Minik Deniz'in ölümünde diş hekimi konuştu!
        Minik Deniz'in ölümünde diş hekimi konuştu!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        İş vaadiyle iki kadına şantaj ve cinsel saldırı!
        İş vaadiyle iki kadına şantaj ve cinsel saldırı!
        Kümeste tutulan engelli çocukla ilgili flaş gelişme!
        Kümeste tutulan engelli çocukla ilgili flaş gelişme!
        Nefes borusuna mandalina kaçan öğrenciyi öğretmeni kurtardı
        Nefes borusuna mandalina kaçan öğrenciyi öğretmeni kurtardı
        Ev ve iş yerlerinde 'akıllı sayaç' dönemi
        Ev ve iş yerlerinde 'akıllı sayaç' dönemi
        Fenerbahçe, Başakşehir deplasmanında!
        Fenerbahçe, Başakşehir deplasmanında!
        G.Saray'ın konuğu Samsunspor!
        G.Saray'ın konuğu Samsunspor!
        PAYCO'ya el konuldu
        PAYCO'ya el konuldu
        "Onunla uğraşmak zordur"
        "Onunla uğraşmak zordur"
        Pantone 2026 yılının rengini açıkladı
        Pantone 2026 yılının rengini açıkladı

        Benzer Haberler

        Başkan Altay: "Marangozlar Köprülü Kavşağı inşaatında sona yaklaştık"
        Başkan Altay: "Marangozlar Köprülü Kavşağı inşaatında sona yaklaştık"
        Konya'da şeker imalathanesinin kazan dairesinde yangın paniği
        Konya'da şeker imalathanesinin kazan dairesinde yangın paniği
        Konya'da 2 milyon liralık kaçak sigara operasyonu
        Konya'da 2 milyon liralık kaçak sigara operasyonu
        Mevlana, farklı inanç ve kültürden insanları "Huzur Vakti" temasıyla buluşt...
        Mevlana, farklı inanç ve kültürden insanları "Huzur Vakti" temasıyla buluşt...
        Konya'daki meslek lisesinde geleceğin uçak bakım teknisyenleri yetişiyor
        Konya'daki meslek lisesinde geleceğin uçak bakım teknisyenleri yetişiyor
        Konya'da, Mevlana'yı anma törenleri için otel rezervasyonları yüzde 80'e ul...
        Konya'da, Mevlana'yı anma törenleri için otel rezervasyonları yüzde 80'e ul...