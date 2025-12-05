Konya'da kaçakçılık operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

Konya'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tütün ve tütün ürünleri kaçakçılığına yönelik belirlenen bir depoya operasyon düzenledi.

Yapılan aramalarda 30 bin 300 paket kaçak sigara, 190 paket elektronik sigara kartuşu ve 170 elektronik sigara ele geçirildi.

Operasyonda, H.A, M.Ç, F.K, A.T. ve E.D. gözaltına alındı.

Emniyete götürülen şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.