        Konya Haberleri

        Konya'da esnaf Hazreti Mevlana'nın 752. Vuslat Yıl Dönümü törenlerine hazır

        Konya'da Hazreti Mevlana'nın 752. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri öncesi esnaf, kente gelecekleri en iyi şekilde ağırlamak için hazırlıkları tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2025 - 10:41 Güncelleme: 06.12.2025 - 10:41
        Konya'da esnaf Hazreti Mevlana'nın 752. Vuslat Yıl Dönümü törenlerine hazır
        Konya'da Hazreti Mevlana'nın 752. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri öncesi esnaf, kente gelecekleri en iyi şekilde ağırlamak için hazırlıkları tamamladı.

        Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KONESOB) Başkanı Muharrem Karabacak, yaptığı yazılı açıklamada, 7-17 Aralık'ta gerçekleştirilecek törenlerin Konya için özel anlam taşıdığını bildirdi.

        Yerli ve yabancı ziyaretçilerin esnafın katkısıyla şehrin kültürel ve manevi atmosferini yakından hissedeceğini vurgulayan Karabacak, şunları kaydetti:

        "Konya'ya gelecek misafirlerin en iyi şekilde ağırlanabilmesi için esnaf ve sanatkarlar hazırlıklarını titizlikle tamamladı. Ziyaretçilere güler yüzle hizmet etmeyi bir gelenek olarak görüyoruz. Şehrimizin tanıtımına katkı sunmak, kültürel mirasını yaşatmak ve Konya ekonomisine değer katmak bizim için hem sorumluluk hem de gurur kaynağıdır. Mevlana'nın 'Gel, ne olursan ol yine gel.' çağrısının ifade ettiği hoşgörüyü bu yıl da aynı samimiyetle yaşatacağız. Esnaf ve sanatkarlarımız, geçmiş tüm organizasyonlarda olduğu gibi bu törenlerde de üzerine düşen görevi titizlikle yerine getirerek, Mevlana'nın diyarı ve hoşgörünün başkenti Konya'mızı en iyi şekilde temsil edecektir."

