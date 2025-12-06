Konyaspor-Çaykur Rizespor maçının ardından

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında konuk olduğu TÜMOSAN Konyaspor ile 1-1 beraber kalan Çaykur Rizespor'da teknik direktör Recep Uçar, takımın kazanma isteğinin gelecek adına iyi sinyaller verdiğini belirtti.

Uçar, maçın ardından MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Maça çok fazla hazırlanamadıklarını ifade eden Uçar, "İki takımın da puana şiddetle ihtiyaç duyduğu bir maçtı. İlk 20 dakikada bizim 3 pozisyonumuz vardı. Konyaspor da Umut Nayir ile net bir pozisyon yakaladı. İkinci yarıya daha iyi başlayabilirdik." dedi.

Konyaspor'un kazandığı penaltı pozisyonunu henüz tekrar izlemediğini anlatan Uçar, şunları kaydetti:

"Maçın başında oyuncumuz Taha'nın ayağına basma pozisyonu bize göre çok net penaltıydı. Ne hikmetse VAR orada devreye girmedi. Son bölümde ciddi geçişler bulduk. Baktığımız zaman ligin standartlarının üzerinde bir maçtı. Ortaya koyduğumuz mücadele ve kazanma isteği gelecek adına iyi sinyaller veriyor. Bunu daha fazla geliştireceğiz ve kendimizi daha üst sıralara atacağız."