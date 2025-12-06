Habertürk
Habertürk
        Konyaspor-Çaykur Rizespor maçının ardından

        Konyaspor-Çaykur Rizespor maçının ardından

        Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında konuk olduğu TÜMOSAN Konyaspor ile 1-1 beraber kalan Çaykur Rizespor'da teknik direktör Recep Uçar, takımın kazanma isteğinin gelecek adına iyi sinyaller verdiğini belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2025 - 20:21 Güncelleme: 06.12.2025 - 20:21
        Uçar, maçın ardından MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

        Maça çok fazla hazırlanamadıklarını ifade eden Uçar, "İki takımın da puana şiddetle ihtiyaç duyduğu bir maçtı. İlk 20 dakikada bizim 3 pozisyonumuz vardı. Konyaspor da Umut Nayir ile net bir pozisyon yakaladı. İkinci yarıya daha iyi başlayabilirdik." dedi.

        Konyaspor'un kazandığı penaltı pozisyonunu henüz tekrar izlemediğini anlatan Uçar, şunları kaydetti:

        "Maçın başında oyuncumuz Taha'nın ayağına basma pozisyonu bize göre çok net penaltıydı. Ne hikmetse VAR orada devreye girmedi. Son bölümde ciddi geçişler bulduk. Baktığımız zaman ligin standartlarının üzerinde bir maçtı. Ortaya koyduğumuz mücadele ve kazanma isteği gelecek adına iyi sinyaller veriyor. Bunu daha fazla geliştireceğiz ve kendimizi daha üst sıralara atacağız."

        - Çağdaş Atan: "Çok fazla eksiğimiz var, hamle yapamıyoruz"

        TÜMOSAN Konyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan da maça çok iyi başlayamadıklarını aktardı.

        Çaykur Rizespor'un topa biraz daha fazla sahip olduğunu anlatan Atan, "Bugün sahada kanat oyuncusu olmadan sahadaydık. Birebir eşleşmeyle onları durdurmaya çalıştık. İyi oynarken yediğimiz golle cezalandırıldık. Ancak ikinci yarıya iyi başladık ve hak ettiğimiz golü bulduk." şeklinde konuştu.

        Atan, kazanmak için çok fazla hamle yapamadıklarını, oyuna sonradan giren genç oyuncuların performansından memnun olmadığını dile getirdi.

        Kazanabildikleri kadar maç kazanıp sezonun ilk yarısını kapatmak istediklerini vurgulayan Atan, şunları kaydetti:

        "Çok fazla eksiğimiz var, hamle yapamıyoruz. Elimizde 12-13 oyuncumuz var. Ama ona rağmen çok iyi çalışıp performanslarının yüzde yüzünü sahaya vermeye çalışıyorlar. Oyunun bazı bölümlerinde oyuncu değişiklikleriyle güçlenerek devam etmemiz gerekiyor ama maalesef bunu gerçekleştiremiyoruz. Taraftar potansiyeli ya da mantalitesi destekten ziyade eleştirel yöne kaymış, beni çok üzdü açıkçası. Benim buraya gelmemin en büyük nedenlerinden bir tanesi Konyaspor taraftarı. Ben tamamen Konyaspor'a konsantre olmuş durumdayım. Şampiyonluk mücadelesi veya herhangi başka bir mücadele kesinlikle benim çok ilgimi çekmiyor. Ben o başarının içinde olabilirsem çok da güzel olur."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

