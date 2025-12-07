Hazreti Mevlana'nın 752. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri başladı

Mevlana Meydanı, Mevlana Kültür Merkezi ve Taşbina Kültür Merkezi'nde panel, sergi, söyleşi, atölye çalışmaları ve konserler düzenlenecek.

Törenler boyunca her akşam Mevlevi Ayin-i Şerifi icra edilecek.

Mutasavvıf Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin vefatının 752. yılı dolayısıyla 7-17 Aralık'taki törenler kapsamında, Mevlana Kültür Merkezi Sema Salonu'nda her akşam sanatçı Ahmet Özhan, tasavvuf müziği konseri verecek.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, Konya Valisi İbrahim Akın, Mevlana'nın 22. kuşaktan torunu Esin Çelebi Bayru, merkez ilçe belediye başkanları ve vatandaşlar, Şems-i Tebrizi Türbesi'nde bir araya geldi.

