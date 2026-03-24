        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri Haberleri

        GÜNCELLEME - Konya'da babasını öldüren şüpheli tutuklandı

        Konya'nın merkez Meram ilçesinde tartıştığı babasını öldüren zanlı tutuklandı.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.03.2026 - 13:40 Güncelleme:
        Sahibiata Mahallesi Denizciler Sokak'taki bir apartmanda 22 Mart'ta yaşanan olayda Mehmet Akif T. (33), evde tartıştığı babası Tahsin T'yi (59) boğarak öldürdü.

        Bir gün boyunca babasının cesediyle aynı evde kaldığı öğrenilen şüpheli, dün ablasını arayıp babasını öldürdüğünü söyledikten sonra evden kaçtı.

        Ailenin ihbarı üzerine dün akşam olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Tahsin T'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, il dışına kaçtığı belirlenen Mehmet Akif T'yi kısa sürede yakalayarak Konya'ya getirdi.

        Şüpheli, Konya Numune Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

