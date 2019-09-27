Konyaspor’da Jevtovic sevinci

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Konyaspor'da sakatlığı bulunan Marko Jevtovic, takımla birlikte çalışmalara başlayarak teknik ekibin yüzünü güldürdü.

Konyaspor, Süper Lig'in 6. haftasında konuk edeceği İstikbal Mobilya Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Yeşilbeyazlılarda Göztepe maçında sakatlanarak 62. dakikada oyundan çıkan Sırp futbolcu Jevtovic, takımla birlikte çalışmalara başladı.

Dün Teknik Direktör Aykut Kocaman yönetiminde Kayacık Tesisleri'nde ısınma hareketleri ile başlayan, 7’ye 4 topla oyunun ardından çift kale maç ile tamamlanan antrenmanın tamamında yer alan Jevtovic’in dönüşü takım arkadaşlarınca sevinçle karşılandı.

Yarın yapılacak son idman sonrası Jevtovic’in sağlık durumuna göre pazar günü oynanacak İ.M. Kayserispor maçında forma giyip giyemeyeceği belli olacak.

KONYA 28 Eylül 2019 Cumartesi İMSAK 05:15

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