Celaleddin Karatay Gençlik Merkezi'nde kayıtlar başlıyor

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesi tarafından gençlerin hizmetine sunulan Celaleddin Karatay Gençlik Merkezi'nde yeni dönem kurs kayıtları 1 Ekim Salı günü başlıyor.

Celaleddin Karatay Gençlik Merkezi, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da dopdolu bir eğitim dönemine ‘Merhaba’ demeye hazırlanıyor. Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca,1 Ekim Salı günü başlayacak olan kayıtlar için 1428 yaş aralığındaki tüm gençleri Celaleddin Karatay Gençlik Merkezi’ne davet etti.

Celaleddin Karatay Gençlik Merkezi kayıtları 112 ekim tarihleri arasında yapılacak. Gençlik Merkezi’ne kayıt yaptırmak isteyen 1428 yaş aralığındaki gençler, 1 adet vesikalık fotoğraf ve nüfus cüzdanı fotokopisiyle şahsen veya online müracaat ederek kayıt yaptırabilecekler. Celaleddin Karatay Gençlik Merkezi; müzik atölyesi, bilgisayar laboratuvarı, kafeteryası, bilardo salonu, kütüphanesi, internetbilişim köşesi, fitnessaerobik salonu, etüt salonu gibi imkanları ücretsiz olarak gençlerin hizmetine sunuyor.



Merkezde gençlere 22 farklı branşta eğitimler verilecek

Gençlik Merkezi kursları kapsamında ise; İngilizce, Osmanlıca, Almanca, İspanyolca, Rusça, İtalyanca, Fransızca, Arapça dil kurslarının yanı sıra ney, bağlama, gitar, resim(kara kalem), autocad, işaret dili, hızlı okuma, bilgisayar, solidworks, 10 parmak klavye, grafiktasarım, fotoğrafçılık, diksiyon, baybayan fitness kursları olmak üzere 22 branşta eğitimler verilecek. Öte yandan söz konusu branşların yanında öğrencilerin taleplerine göre farklı branşlarda da eğitim verilebilecek.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, gençlerin eğitim, kültür, sanat ve spor faaliyetlerinden faydalanabilmesi amacıyla kurulan Karatay Belediyesi Gençlik Merkezi'nin, gençlerin kaliteli aktivitelerle eğlenmelerinin öğrenme sürecine olumlu katkıları olduğunu ifade etti.



Başkan Kılca’dan Karataylı gençlere davet

Başkan Hasan Kılca, Celaleddin Karatay Gençlik Merkezi'nde kursların yanı sıra çeşitli yarışmalar, konferans, seminerler, geziler, sosyal sorumluluk projeleri ve daha pek çok etkinliğin de gerçekleştirildiğini vurgulayarak, “Gençlerimizin serbest zamanlarını sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerle değerlendirmelerine, bilgilerini arttırıp becerilerini geliştirmelerine katkı sunmaya çalışıyoruz. Celaleddin Karatay Gençlik Merkezimizdeki kursların tamamı ücretsiz. Amacımız gençlerimizin bilgi, becerilerini geliştirmek ve onlara yardımcı olmak. Ailelerimiz de gençlerimizin gelişimine katkı sağlayan gençlik merkezimizden oldukça memnunlar. İlçemizde ikamet eden 1428 yaş aralığındaki tüm Karataylı gençlerimizi Celaleddin Karatay Gençlik Merkezimize kayıt olmaya davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

KONYA 28 Eylül 2019 Cumartesi İMSAK 05:15

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