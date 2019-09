Akşehir’de “Pedalını Kitap İçin Çevir” etkinliği

Konya’nın Akşehir ilçesinde eğitim veren Tarık Buğra Sosyal Bilimler Lisesi, Akşehir Belediyesinin de katkılarıyla düzenlemiş olduğu “Kitap Toplama ve Okuma” etkinliğiyle örnek bir çalışmaya imza attı.

Akşehir Tarık Buğra Sosyal Bilimler Lisesinde, “Pedalını Kitap İçin Çevir” ismiyle düzenlenen etkinlikte; kardeş ilkokul olarak belirlenen Hüseyin Tekiner İlkokulu öğrencileri için okuma kitabı toplama kampanyası başlatıldı. Öğrenci ve öğretmenlerin yoğun ilgi gösterdiği kampanyada çok sayıda kitap toplandı. Toplanan kitaplar, sıradan bir yöntemle değil; bir bisiklet konvoyu ile kardeş okula ulaştırıldı. Bisiklet konvoyunda 50 kişilik öğrenci grubu, öğretmenler, Akşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Barbaros Topaloğlu, Akşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İbrahim Öncel yer aldı. Düzenlenen etkinlikte öğrenciler hem fiziksel bir etkinlik gerçekleştirdi hem de yardımlaşma, dayanışma gibi önemli değerlerimizi tazeledi. Hüseyin Tekiner İlkokuluna, kitaplarla birlikte kalabalık bir bisiklet konvoyunun da gelişi, ilkokul öğrencileri üzerinde büyük bir coşku oluşturdu. Lise öğrencileri, ilkokul öğrencileri için toplamış oldukları kitapları hediye ettikten sonra ilkokul bahçesinde yarım saatlik ortak kitap okuma etkinliği düzenlendi. Minikler, kendilerine hediye edilen kitapları heyecanla ve mutlulukla okurken; liseliler de kendi kişisel kitaplarını okuyarak kardeşlerine örnek oldular. Okuma saatinin tamamlanmasının ardından lise öğrencileri bisikletleri ile okullarına geri döndü.

Okul Müdürü Cevat Bozgöz yaptığı açıklamada, “Okulumuzun düzenlemiş olduğu bu etkinlik, her yönüyle örnek bir etkinliktir. Zira bu etkinlik kapsamında çocuklarımız yardımlaşma, iyilik yapma gibi önemli değerleri yeniden keşfetmiş ve aynı zamanda bisiklet sürerek sağlıklı yaşamın bir kez daha farkına varmıştır. Hepimiz biliyoruz ki; günümüzde insanların en büyük sorunları arasında hareketsiz yaşam ve kitap okuma alışkanlığının olmaması yer almaktadır. Okulumuz, yapmış olduğu bu etkinlikle her iki soruna da büyük ölçüde dikkat çekmiş ve öğrencilerimizde her iki alanda da farkındalık oluşturmuştur. Yani bu etkinlik hem fiziksel hem de zihinsel yönden çocuklarımıza katkı sağlamıştır. Pedallar sağlık için çevrilirken aynı zamanda ‘İlim’ de taşıdı. Etkinliği gerçekleştirme noktasında öğrencilerimize bisiklet desteği sunan Akşehir Belediyesine, etkinlikte öğrencileri yalnız bırakmayan ilçe milli eğitim müdürlüğüne, ilçe emniyet müdürlüğüne, etkinliği düzenleyen edebiyat öğretmenimiz Burcu Yıldırım’a ve katılım sağlayan tüm öğrencilerimize teşekkür ederim” dedi.

