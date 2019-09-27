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Bozkır doğalgaza kavuştu

İHA

Konya'nın Bozkır ilçesinde ilk kez doğalgaz kullanılmaya başlanılması nedeniyle Doğalgaz Yakma Töreni düzenlendi.

Bozkır doğalgaza kavuştu

Konya'nın Bozkır ilçesinde ilk kez doğalgaz kullanılmaya başlanılması nedeniyle Doğalgaz Yakma Töreni düzenlendi.
Bozkır’a doğalgaz dağıtımının başlaması nedeniyle Doğalgaz Yakma Töreni düzenlendi. Enerya Konya Bölge Direktörü Mürsel Parlak’ın konuşmasıyla başlayan törende Bozkır Belediye Başkanı Sadettin Saygı, doğal gaz ilçeye kazandırılmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, son yıllarda Bozkır için iki önemli tarih olduğunu belirterek, bunlardan birincisinin 2014 yılında başlayan Yeni Büyükşehir Yasası olduğunu söyledi. Yasayla birlikte Bozkır’ın da tüm ilçeler gibi çok önemli hizmetler aldığını kaydeden Başkan Altay, Büyükşehir Belediyesi olarak bu süreçte Bozkır’a yaptıkları yatırımın 110 milyon liranın üzerinde olduğunu ifade etti. Diğer tarihi günün ise doğalgazın geldiği bugün olduğunu belirten Başkan Altay, “Aslında doğalgazla ülkemiz AK Parti iktidarı ile tanıştı. Konya 2004 yılında doğalgaz kullanmaya başladı ve ilk abone Büyükşehir Belediyemiz oldu. Şu anda Kulu, Kadınhanı, Sarayönü, Ilgın, Akşehir, Beyşehir, Karapınar doğalgazı kullanıyor, Cihanbeyli’de alt yapı çalışmaları başlayacak. Bozkır’da da doğalgaz yatırımları devam edecek. Hayırlı olsun” dedi.
AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız, doğalgazın Bozkır için hayırlı olmasını dileyerek, önümüzdeki dönemde tüm ilçelerin doğalgaza erişimi için çalışmaya devam edeceklerini vurguladı. Altunyaldız, “Konyamıza ve tüm ilçelerimize bu hizmeti sağlayan Konya sevdalısı Cumhurbaşkanımıza teşekkür etmek istiyorum. Yine, Enerji Bakanımıza ve EPDK Başkanımıza Bozkırımıza kazandırılan bu hizmet nedeniyle teşekkür ediyorum. Bozkırımız inşallah 2019 itibariyle 3,6 milyon TL’lik doğalgaz yatırım bedeline ulaşmış olacak” ifadelerini kullandı.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, AK Parti iktidara geldiği günden itibaren hayal bile edilemeyecek pek çok yatırımı gerçekleştirerek vatandaşların hizmetine sunduğunu kaydederek, ülkeye yeni hizmetler kazandırmaya var güçleriyle devam ettiklerini söyledi. Bozkır’da doğalgaz yatırımının 2018’in 9. ayında fiilen başladığını belirten Usta, “Eskiden 10 yıllar süren hizmetler şimdi 1 yıl gibi kısa bir sürede yatırım planına alınıyor ve hizmete sunuluyor. Rabbim inşallah bütün Bozkır’ın doğalgaza kavuşmasını nasip etsin. Bozkır, 2019 sonu itibariyle 10 kilometrelik dağıtım ve 4 kilometrelik servis hattına ulaşmış durumda. Bin 619 konut ve işyerine de abone olarak doğalgaz hizmeti sunulmaktadır. Bugün yakacağımız bu meşaleyle doğalgazımın bütün mahallere yayılması için bir adım atılmış olacak. Hayırlı olsun” diye konuştu.
AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, Bozkır Kaymakamı Oltan Bayraktar, AK Parti Bozkır İlçe Başkanı Kadir Güven ve çok sayıda Bozkırlının katıldığı programın sonunda doğalgaz yakımı gerçekleştirildi. Törenin ardından AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, ilçe programı kapsamında AK Parti Bozkır İlçe Teşkilatı ile Bozkır Belediyesini de ziyaret ederek ilçe pazarında vatandaşlarla buluştu.

KONYA

28 Eylül 2019 Cumartesi

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