Başkan Pekyatırmacı: “Ülkemiz her zaman mazlumların yanında yer almaya devam edecek”

Konya'nın merkez Selçuklu ilçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Cuma Buluşmaları kapsamında 2. Organize Sanayi'nde vatandaşlarla bir araya geldi.

Cuma namazını Kombassan Camisi’nde kılan Başkan Pekyatırmacı namaz sonrası esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.

Selçuklu'da Cuma buluşmaları ile birlik ve beraberlik ruhunun en üst seviyeye çıktığını ifade eden Başkan Pekyatırmacı, "Ekibimizle birlikte yıl boyunca Cuma gününün bereketini her hafta farklı bir mahallede hemşehrilerimizle yaşıyoruz. Bu buluşmalar yapılan hizmetlerin anlatılmasına, mahallelerimizin eksiklerinin yerinde tespit edilmesine ve sorunların çözümüne büyük katkı sağlıyor” dedi.



“Türkiye mazlumların yanında olmaya devam edecek”

Türkiye’nin dünya mazlumlarının umudu ve sesi olmaya devam edeceğini ifade eden Başkan Pekyatırmacı, "Ülkemizde birlik beraberlik bizim için ne kadar önemliyse mazlum coğrafyaların özgürlüğü, onların hak ve adalete kavuşmaları da o kadar önemli. Geçtiğimiz günlerde Amerika’da gerçekleştirilen ve tüm dünya ülkelerinin liderlerinin katıldığı Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan bunu bir kez daha tüm dünyanın yüzüne karşı dünya beşten büyüktür cümlesiyle dile getirdi. Cumhurbaşkanımız dünyada ezilen mazlum coğrafyanın yaşadığı zulme sadece Türkiye’nin sesini yükselttiğini diğer ülkelerin buna sessiz kalmasını da eleştirerek bir kez daha ülkemizin bu konudaki hassasiyetine dikkat çekerek tüm dünyaya ders verdi. Bizler ecdadımızın gittiği bu kutlu davayı sürdürmeye devam edecek, bulunduğumuz her ortamda hakkı savunmayı sürdüreceğiz. Cumhurbaşkanımızın bu duruşunu hazmedemeyen küresel güçler ülkemizin önüne ne kadar engel çıkarırsa çıkartsın bize engel olamayacak ve bu emellerinde başarıya ulaşamayacaklar” diye konuştu.

Terörle mücadelede şehadet şerbeti içen Mehmetçiklere rahmet ailelerine baş sağlığı ve sabır dileyerek sözlerini sürdüren Başkan Pekyatırmacı, “İstanbul’da meydana gelen deprem sebebiyle oradaki vatandaşlarımıza da geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum” şeklinde konuştu.

Programda Başkan Pekyatırmacı’ya, AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa Hakan Özer, Ak Parti Selçuklu İlçe Teşkilat üyeleri, Selçuklu Belediyesi Başkan Yardımcıları, belediye meclis üyeleri, birim müdürleri eşlik etti.

KONYA 28 Eylül 2019 Cumartesi İMSAK 05:15

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