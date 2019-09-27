KTO Karatay Üniversitesi Ticaret ve Sanayi Meslek Yüksekokulu eğitime başladı

Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi Ticaret ve Sanayi Meslek Yüksekokulu 20192020 Akademik Yılı Açılış Töreni ve Oryantasyon Programı, Konya Ticaret Odası Fuar Kampüsü’nde bulunan yeni hizmet binasında gerçekleştirildi.

Sektörün gereksinim duyduğu ara eleman ihtiyacına en üst seviyede katkı sağlaması amaçlanarak iş dünyasına kazandırılan KTO Karatay Üniversitesi Ticaret ve Sanayi Meslek Yüksekokulu, eğitim hayatına resmen başladı. Konya Ticaret Odası Fuar Kampüsü’nde bulunan yeni hizmet binasında, öğrenciler ve akademisyenler 20192020 Akademik Yılı Açılış Töreni ve Oryantasyon Programı’nın heyecanını yaşadı.

Dış Ticaret ve Mekatronik programlarına bu yıl ilk öğrencilerini alan Ticaret ve Sanayi Meslek Yüksekokulu’nun akademik açılış törenine KTO Karatay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bayram Sade, Mütevelli Heyet Üyesi Lütfi Can Başaran, Ticaret ve Sanayi Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Remzi Çetin, Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanı Hasan Görgülü, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.



“Öğrencilerimiz sanayinin yanı başında yer alan kampüslerinde eğitim alacaklar"

KTO Karatay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bayram Sade, öğrencilere hitap ederek “Ticaret ve Sanayi Meslek Yüksekokulu’muza bu yıl ilk kez öğrenci kabul etmenin heyecanı içerisindeyiz. Öncelikle yeni akademik yılın hayırlı olmasını temenni ediyoruz. Yüksekokulumuz, Konya sanayisinin tam ortasında konumlanmıştır. Öğrencilerimiz sanayinin yanı başında yer alan kampüslerinde eğitim alacaklar. Üniversitesanayi iş birliğine öncü olan KTO Karatay Üniversitesi, bunu Ticaret ve Sanayi Meslek Yüksekokulu ile daha da geliştirecektir. Meslek yüksekokulumuz başta Konya sanayisi olmak üzere bölgemizde ihtiyaç duyulan nitelikli ara eleman sorununun çözümü için kurulmuş programlara sahiptir” dedi.

Rektör Sade, KTO Karatay Üniversitesi Ticaret ve Sanayi Meslek Yüksekokulu’nun Konya Ticaret Odası Dış Ticaret Merkezi, Konya Ticaret Odası Mesleki Eğitim Merkezi, Konya Ticaret Odası Fuar Şubesi, model fabrika ve Konya sanayisinin tam merkezinde yer almasının önemli bir avantaj olduğuna değindi.

Akademik açılış programı Prof. Dr. Bayram Sade’nin konuşmasının ardından, öğrencilere aşure ikramı ile sona erdi.

KONYA 28 Eylül 2019 Cumartesi İMSAK 05:15

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