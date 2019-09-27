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Ereğli Belediyesinden kadınlara girişimcilik çalıştayı

İHA

Konya'nın Ereğli İlçe Belediyesi tarafından Gençler için daha fazla istihdam projesi kapsamında "Kadınların girişimcilik hakkındaki fikirleri, koşullar ve olası engeller"konulu çalıştay gerçekleştirildi.

Ereğli Belediyesinden kadınlara girişimcilik çalıştayı

Konya'nın Ereğli İlçe Belediyesi tarafından Gençler için daha fazla istihdam projesi kapsamında "Kadınların girişimcilik hakkındaki fikirleri, koşullar ve olası engeller”konulu çalıştay gerçekleştirildi.
Çalıştay hakkında değerlendirmelerde bulunan Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, “Üretim, önemsenmesi gereken ve gelişmişlik anlamında önemli adım olan bir zorunluluktur. Üretimin olmadığı yerde gelişmişlikten söz etmek kendimizi kandırmaktan öteye gitmez. Bu bilinçle üretimi artırmak ve eğitimle bunu desteklemek için projeler üretiyoruz. Belediye olarak kendimizi bu işin merkezinde görerek özellikle kadın girişimcilerimize eğitim vermeye özen gösteriyoruz. Çünkü üretime katkıda kadınların öneminin bilicindeyiz. Bu doğrultuda da çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bu çalıştayın gerçekleşmesinde emeği olan herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.
İstihdamın önemine vurgu yapan Başkan Oprukçu, “Bizim en büyük gayemiz huzur şehri Ereğli’yi inşa etmektir. Huzurun inşasının yapı taşı da istihdamı artırmaktır. Bu noktada çalışmalar yapmalı, şehrimizin en önemli sorunlarından olan işsizliğin el birliği ile üstesinden gelmeye gayret göstermeliyiz. Üretim artar, yeni işletmeler, yeni tesisler kurulursa bu sorunun ortadan kalkacağına inanıyorum. Bu doğrultuda önemli adımlar atıyoruz, Akhüyük’ü canlandırmaya başladık, termal turizm ve termal seracılığı gerçekleştireceğiz Allah’ın izniyle ayrıca Gıda İhtisas Organize Sanayi için de somut adımlar atacak bu hizmetlerimizle istihdamın artmasına ciddi katkılar sunucağız” dedi.

KONYA

28 Eylül 2019 Cumartesi

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