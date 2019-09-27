Konya İl Emniyet Müdürü Aydın göreve başladı

İstanbul'da bir deprem daha!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü görevinden Konya İl Emniyet Müdürlüğüne atanan Mustafa Aydın, yeni görevine başladı.

Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, yeni görev yeri Konya'da ilk olarak Vali Cüneyit Orhan Toprak’ı ziyaret etti. Daha sonra Emniyet Müdürü Aydın için İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde karşılama töreni düzenlendi. Aydın, mesai arkadaşlarıyla tanıştıktan sonra makamına geçerek görevine başladı.

KONYA 28 Eylül 2019 Cumartesi İMSAK 05:15

GÜNEŞ 06:35

ÖĞLE 12:46

İKİNDİ 16:08

AKŞAM 18:47

YATSI 20:02

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.