İstanbul'da bir deprem daha!

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KONYA´da tomruk yüklü TIR, yoldan menfeze devrildi. Kaza sonrası alev alan TIR´ın sürücüsü Hamdi Tunçel, yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 05.00 sıralarında Konya- Aksaray Karayolu'nun 40´ıncı kilometresinde meydana geldi. Konya´dan Aksaray yönüne giden Hamdi Tunçel idaresindeki 68 AAS 208 plakalı TIR, kontrolden çıkıp menfeze devrildi. Kaza sonrası TIR, yanmaya başladı. Kısa sürede alevlerin sardığı TIR´ın kabininde sıkışan Hamdi Tunçel, hayatını kaybetti. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Bu sırada sürücüleri kazayı izlediği öne sürülen iki otomobil çarpıştı. Bu kazada da 2 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralılar Konya Numune Hastanesi´ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



KONYA 28 Eylül 2019 Cumartesi İMSAK 05:15

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