Kulu'da otomobil devrildi: 3 yaralı

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Konya'nın Kulu ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Kaza ilçeye bağlı Kömüşini Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kömüşini Mahallesinden Altılar Mahallesi istikametine seyir halinde olan E.Ö. (44) idaresindeki 06 K 9335 plakalı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kazada otomobil sürücüsü ve araçta bulunan aynı aileden M.Ö. (19) ve R.Ö. (21) yaralandı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kulu Devlet Hastanesi kaldırılarak tedavi altına alındı.

KONYA 28 Eylül 2019 Cumartesi İMSAK 05:15

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