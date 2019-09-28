Konya'da yaralı olduğu için göç edemeyen leylek koruma altına alındı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğü ekipleri, Çumra ilçesinde zabıta müdürlüğü personeli tarafından bulunan ve uçamadığı için sıcak ülkelere göç edemediği belirtilen leylek olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Belirtilen adrese giden ekipler leyleğin yaralı olduğunu belirledi. Yaralı leyleğin tedavi için Karatay Hayvanat Bahçesi Veteriner Hekimliği’ne teslim edildiği, tedavisinin ardından tekrar doğal yaşam alanına bırakılacağı bildirildi.

KONYA 29 Eylül 2019 Pazar İMSAK 05:16

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