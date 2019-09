İsmil Termal Tesislerinde sona yaklaşıldı

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesi tarafından yapımı devam eden ve Türkiye’nin termal turizmine önemli katkı sağlaması planlanan İsmil Termal Tesislerinin hizmete girmesi için sona yaklaşıldı.

Tamamlandığında 17 bin 360 metrekare alanda, 7 bloktan oluşan 112 villada hizmet verecek tesisler, sağlıklı ve huzurlu bir tatilin yeni gözde merkezlerinden biri olacak. Özel termal havuz ve otoparklarıyla ev rahatlığını, konforunu bir arada sunacak tesislerin çevre düzenleme çalışmaları ise tüm hızıyla devam ediyor. Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, konuyla ilgili olarak yaptığı değerlendirmede tesislerin vatandaşın hizmetine sunulması adına çalışmalarına ara vermeden devam ettiklerini belirterek, İsmil Termal Tesislerinin, İç Anadolu Bölgesinin en önemli iş ve toplantı merkezi olmaya da aday olduğunun altını çizdi. Başkan Kılca, “Ülkemiz çok zengin jeotermal potansiyele ve tedavi edici özelliği yüksek termal sulara sahip. Bunun zengin kültürel, doğal ve iklimsel özelliklerle birleşmesiyle ülkemize gelen turistlere benzersiz bir sağlık turizmi ortamı sunuyor. Karatay Belediyesi olarak bizler de bunun farkında olarak İsmil’de çok güzel bir termal tesis inşa ediyoruz. İsmil Termal Tesislerimizin yapımı son hızla devam ediyor. Şu anda ekiplerimiz çevre düzenlemesi çalışmalarını yürütüyorlar. Tesislerimizi bir an önce hizmete sunmayı hedefliyoruz. Ancak her türlü detayı ve hemşehrilerimizin konforunu düşünerek hareket ediyoruz” dedi.

Başkan Kılca, İsmil Termal Tesislerinin hizmete girmesiyle Türkiye için marka bir termal tesis haline geleceğini ve Konya turizmini daha da geliştireceğini belirtti. Başkan Kılca, “İsmil Termal Tesislerimizin suyu çok kaliteli. İnşallah tesislerimiz tamamlandığında 200 kişilik restoran, 100 ve 500’er kişilik çok amaçlı toplantı salonları, konferanslara, seminerlere, özel yemekli toplantılara, düğünnikah ile çeşitli organizasyonlara ev sahipliği yapacak. Tesislerimiz; bay, bayan ve çocuk termal havuzları, sauna, buhar odası ve hamamı, marketi, mescidi, kapalı çocuk oyun alanı ve açık otoparkı ile misafirlerini ağırlayacak. Misafirlerimiz, 110 bin metrekarelik bahçe alanında büfekafeteryası, camisi her bloka özel otopark alanı, açık voleybolbasketbol sahaları ve fitness alanında spor aktivitelerini gerçekleştirebilecek. Konforu ve şifalı suları aynı konseptte sunan İsmil Termal Tesislerinde günlük konaklama yapmadan tüm imkanlardan faydalanılabilecek. Amacımız termal turizmde oldukça iyi noktada olan ülkemizi daha da iddialı bir konuma taşımak ve şehrimizin turizm potansiyelini yukarıya çıkarmaktır” şeklinde konuştu.

