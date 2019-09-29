Meram’da yol ve asfaltlama çalışmaları tamamlanıyor

Asfalt sezonu boyunca yoğun bir çalışma sergileyen Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesi çalışmalarını birer birer tamamlayarak hizmete sunuyor.

Meram Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, ilçe trafiğine büyük ölçüde katkı sunacak olan Karaman yolunu Alakova Caddesine bağlayan proje olan Özbayram Sokak’ta yol yapım çalışmalarında sona gelerek yolu araç trafiğine açtı. Daha önce 5 metre olan yol genişliği yapılan çalışmalar neticesinde 20 metreye çıkarıldı. Özbayram Sokak, gidişligelişli toplam 7 kilometre olurken, Meram Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Çeçenistan Caddesi’nin 1 kilometrelik bölümünün bozulan asfaltını da yenileyerek hizmete sundu.

Meram Belediyesi olarak oldukça başarılı ve bereketli bir sezon geçirdiklerini ifade eden Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Meram’ın ulaşım sorununu çözmek ve ilçede asfaltsız tek bir cadde ve sokak kalmaması adına aralıksız ve yoğun bir çalışma yürüttüklerinin altını çizdi. Başkan Kavuş, “Bir yandan asfaltsız cadde ve sokakların asfalta kavuşması için çalışırken diğer taraftanda tamir, yol bakım işlemlerini, bordür, parke, tretuvar yapımlarını ve yol genişletme çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyoruz. Bu çerçevede başlattığımız Özbayram Sokak yapım çalışmalarında da sona geldik. Yol trafiğe açılarak hizmet vermeye başladı. Öncesinde sadece 5 metre olan yol genişliğini kanalı da kapatarak 20 metreye çıkardık. Bu haliyle sokaktan ziyade bir cadde görünümüne kavuştu. Sokağımız Meramımıza hayırlı olsun”

“İklim şartlarının el verdiği son ana kadar yol çalışmalarımız sürecek”

Meram’ın birçok bölgesinde aynı anda yol yapım ve yenileme çalışmalarının sürdürüldüğünü ifade eden Başkan Mustafa Kavuş, bu çerçevede Meram’ın önemli ana arterlerinden biri olan Çeçenistan Caddesinin bozulan 1 kilometrelik bölümünde de asfalt yenileme çalışmasını tamamladıklarını söyledi. Meram Belediyesinin yol yapım çalışmalarının iklim şartlarının elverdiği son ana kadar aynı hızda sürdürüleceğini kaydeden Başkan Kavuş, “Ekiplerimiz nerede bir sorun varsa imkanlar dahilinde ve aciliyet sırasına göre müdahale ediyor. Bu yoğun çalışmalardan dolayı vatandaşlarımızdan aldığımız geri dönüşler bizi ziyadesiyle mutlu ediyor. Vatandaş memnuniyetini ön planda tutan bir kurum olarak asli vazifelerimize ağırlık vererek hizmet yolumuza devam ediyoruz. Biz yollarımızı iyileştirdikçe yolumuza taş koymaya çalışanların olacağının da farkındayız. Onları umursamadan hizmet vermeye devam edeceğiz. Çünkü umurumuzda olan tek şey vatandaşlarımız ve onların memnuniyetidir. Meram yolların da, hizmetin de, yaşamın da en iyisine layıktır. Biz bunun için varız ve bugüne kadar ki diğer hizmet erleri gibi olmaya da devam edeceğiz” diye konuştu.

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